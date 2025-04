«Journée historique», procession «symbolique», «adieu sobre et lumineux» : les obsèques du pape vues par les médias étrangers

Salué par plus de 400.000 fidèles et 150 chefs d’État lors de son cortège funèbre puis à l’occasion d’une messe organisée en sa mémoire place Saint-Pierre, le pape François a été inhumé ce samedi 26 avril lors d’une longue cérémonie, mêlant émotion et simplicité.

Un recueillement différent mais unanime dans chaque pays du monde entier. Mort lundi 21 avril d'une attaque cérébrale à l’âge de 88 ans, le pape François a reçu un grand hommage ce samedi 26 avril, avec plus de 400.000 fidèles et 150 chefs d’État réunis pour ses obsèques.

Près de 250.000 croyants ont d’abord assisté à la messe de funérailles donnée samedi matin sur la place Saint-Pierre. La foule a ensuite rendu hommage au Saint-Père lors de son cortège funèbre long de six kilomètres entre le Vatican et la basilique Sainte-Marie-Majeure, où il a été enterré pendant une cérémonie privée.

Une quarantaine de pauvres, de prisonniers, de transsexuels et de personnes socialement marginalisées, réunis par la Caritas italienne, ont attendu dans le tabernacle à l'entrée de la Basilique pour accueillir le pape et accompagner son cercueil.

«Un adieu sobre et lumineux»

Le quotidien belge Le Soir a mis en avant l’aspect simpliste des funérailles, en évoquant «un adieu sobre et lumineux». La messe, ouverte à chaque croyant, a ainsi renforcé la proximité du défunt avec ses fidèles pour celui qui était communément surnommé «le pape du peuple».

«À bien des égards, c'est symbolique qu'il laisse derrière lui les chefs d'État, la royauté, les dirigeants mondiaux, et qu'il vienne ici, dans un quartier commun au cœur de Rome – c'est là qu'il veut être, proche du peuple, parmi le peuple», a abondé Natacha Butler, envoyée spéciale d'Al Jazeera au Vatican.

«Une journée historique»

«C'est une journée vraiment historique», a assuré avec émotion Jean-Roger Mounguengui, un Gabonais de 64 ans venu avec son épouse rendre hommage au premier pape sud-américain.

«Jamais on n'a enregistré de chiffres comme ceux-là en cette triste occasion», a complété le ministre de l'Intérieur Matteo Pentedosi, preuve de l’engouement populaire pour l’évènement.

«Personne ne se souvient d'un pape envoyé avec un tel élan populaire d'affection et de gratitude», a expliqué le père José Gutiérrez Ruiz, présent pour l’occasion, dans les colonnes du journal argentin Clarin.