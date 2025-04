Mort du pape François : le Vatican dévoile des images de la tombe du souverain pontife (vidéo)

Le Vatican a dévoilé ce dimanche 27 avril les premières images de la tombe du pape François inhumé la veille en la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome.

Une sobriété voulue. Les images de la tombe du pape François, dont les obsèques ont eu lieu hier, ont été dévoilées ce dimanche par le Vatican.

Pope Francis' tomb in a niche in the Basilica of St. Mary Major can now be visited by the faithful, as the Church commemorates the late Pope with the second day of the Novemdiales, or 'nine days' of mourning. pic.twitter.com/AyhukxUtmV

— Vatican News (@VaticanNews) April 27, 2025