Mort du pape François : les dossiers qui attendent le prochain souverain pontife

Si le pape François a marqué par sa simplicité, son ouverture place le Vatican sur une nouvelle voie. Entre réformes interne, sociale et morale, Jorge Bergoglio a représenté l'Église sous un nouveau jour. Maintenant que le flambeau doit être passé, les dossiers sur lesquels devra se pencher son successeur sont nombreux et complexes.

Le pape François s’en est allé le 21 avril, après douze ans de pontificat au service du peuple, laissant derrière lui plusieurs chantiers. Bien entamées et pourtant si loin d’être résolues, les problématiques sur lesquelles travaillaient le pape François vont devoir trouver un nouveau représentant.

Original et simple, l’Argentin était plus ouvert que ses prédécesseurs, menant ainsi l’Église catholique vers une nouvelle voie.

Lutte contre les abus sexuels

Même si beaucoup a été fait sous François, le chantier de la lutte contre les abus sexuels reste immense. La pédocriminalité a été l’un des dossiers les plus sombres de son pontificat. Et le pape François a œuvré pour qu’il n’y ait pas de retour en arrière.

En 2019, il avait convoqué un sommet mondial au Vatican sur la protection des mineurs pour enlever tout tabou et inscrire officiellement les crimes sexuels dans le droit canonique en levant le secret qui pouvait empêcher tout témoin de parler, sauf pendant la confession.

Autre point en attente : le souverain pontife n’avait pas mentionné l’existence d’un caractère systémique, ni de mécanismes de contrôles indépendants, que réclament pourtant les associations et les victimes.

Réformer l’Eglise et revoir ses positions sociales et morales

En termes de réformes sociales, François était un pape qui s’est différencié des autres de par sa volonté de d’ouvrir aux autres et d’ouvrir l’Église à plus de personnes, en commençant par les femmes. Car chez les catholiques, les femmes occupent peu de responsabilités au sein de l’Église. La pression, déjà existante, continue de s’accroître. Le prochain pape sera peut-être celui qui envisagera leur ordination diaconale ? Une question qui divise de nombreux catholiques.

Tout comme l’importance de faire participer davantage les laïcs et la décentralisation du pouvoir de Rome. Dans le même ton, il y a les thèmes sensibles de l’accueil des personnes LGBT, du divorce et de la contraception, sur lesquels François a fait comprendre son souhait. Mais en interne, c’est une vraie ligne de discorde entre catholiques progressistes et fidèles conservateurs.

Voir plus grand, voir plus loin

Avec un pontificat marqué par de nouvelles guerres, le pape François a su saisir plusieurs occasions pour entamer un dialogue interreligieux, notamment avec l’islam et le judaïsme. Pour lui, les religions doivent être au service de la fraternité et de la paix, peu importe leurs divisions. Un combat qui s’inscrit dans un moment crucial et riche en événements géopolitiques, où le Vatican reste un acteur diplomatique puissant.

Au-delà de l’Humain, Jorge Bergoglio a tenu à sensibiliser à la planète. Avec son livre «Laudato si'», le Saint-Père avait ouvert la voie à l’action pour la crise écologique. Un thème très actuel, pour le futur. Le prochain élu devra continuer à faire de l’écologie une priorité spirituelle et sociale.

De quoi rallier un nouveau public, au moment où la religion chrétienne enregistre une baisse des vocations et des pratiquants, surtout en Europe.