Birmanie : le séisme a détruit plusieurs siècles de patrimoine historique

Un mois après le terrible séisme qui a frappé la Birmanie, l’heure est au bilan. En plus des 3.700 personnes qui ont perdu la vie, le tremblement de terre a détruit le patrimoine historique du pays, témoin de plusieurs siècles de civilisation.

Statues de Boudha, stupas, palais royaux… Tout est parti en poussière. Le 28 mars dernier, un violent tremblement de terre frappait la Birmanie. À cause de ce séisme meurtrier, des siècles de patrimoine religieux ont été détruits. Une secousse de magnitude 7,7 a anéanti le temple Nagayon à Mandalay, dans le centre du pays, à l'instar d'autres sites historiques qui parsèment les rues de la dernière capitale royale birmane. La sculpture du serpent sacré, symbole de protection dans la mythologie bouddhique, a été décapitée.

Cela faisait plusieurs décennies que la Birmanie n’avait pas connu un tremblement de terre d’une telle ampleur. Plus de 3.700 personnes y ont perdu la vie, tandis que plus de deux millions d’autres sont encore dans un «besoin critique». Et la situation n’est pas près de s’améliorer. Les pluies attendues prochainement, marquant le début de la mousson, risquent de compliquer les recherches de restes humains sous les décombres qui restent la priorité. La reconstruction du patrimoine n’est pas encore d’actualité. Il faut dire que rien ne pourra égaler le cachet ancien des différents sites historiques.

3.000 monastères détruits

Le glissement de la faille de Sagaing, qui traverse la Birmanie du nord au sud, a détruit plus de 3.000 monastères et couvents, ainsi qu’au moins 5.000 pagodes. Capitale culturelle du pays, la ville de Mandalay témoignait de plusieurs siècles d’histoire. Ancien lieu de pouvoir, c’est là qu’ont régné les rois de Birmanie jusqu’à l’annexion par les Britanniques en 1885. Le séisme a détruit les crénelages de l’ancien palais royal. Un peu plus loin, un pont de l’époque coloniale s’est effondré dans le fleuve Irrawaddy.

Dans la ville d’Inwa, anciennement Ava, capitale du pays pendant 30 ans, la situation est encore pire. Les violentes secousses ont endommagé les trois quarts des bâtiments historiques, pourtant répertoriés au sein d’une «zone d’héritage culturel ancien». Le monastère en briques Me Nu, construit en 1818 a été dévasté. Des parties entières des ailes nord et ouest ont été englouties sous une masse désordonnée de briques.

Si les Birmans sont habitués aux destructions de grande échelle, frappes aériennes ou sièges d'espaces urbains qui ont rythmé la guerre civile qui a tué des milliers de civils et déplacé plus de 3,5 millions de personnes, ce séisme reste particulièrement meurtrier.