Donald Trump demande à Vladimir Poutine d'«arrêter de tirer» et de conclure un accord sur l'Ukraine

Le président américain Donald Trump a exhorté dimanche son homologue russe Vladimir Poutine d'"arrêter de tirer" et de conclure un accord sur l'Ukraine. "Je veux qu'il arrête de tirer. Asseyez-vous et signez l'accord", a déclaré M. Trump sur le tarmac de l'aéroport de Morristown, à Bedminster, dans le New Jersey (est).