Rien n'indique "à ce stade" que la panne électrique qui frappe l'Espagne et le Portugal ait été provoquée par une cyberattaque, a assuré lundi le président du Conseil européen Antonio Costa.

"Les gestionnaires de réseau des deux pays s'efforcent de trouver la cause de ces pannes et de rétablir l'approvisionnement en électricité", a affirmé le dirigeant, qui préside l'institution réunissant les chefs d’Etat et de gouvernement de l'UE. "Pas d'indication d'une cyberattaque à ce stade", a-t-il ajouté sur le réseau social X.

