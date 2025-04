Etats-Unis : 100 migrants clandestins ont été arrêtés dans une boite de nuit du Colorado

Plus d'une centaine d'immigrés clandestins ont été arrêtés ce dimanche lors d'une opération de l'Agence américaine antidrogue (DEA) dans une boîte de nuit de Colorado Springs (Colorado).

Une opération d'ampleur. Très tôt ce dimanche, 114 migrants clandestins ont été arrêtés dans une boîte de nuit du Colorado. Cette intervention fait suite aux demandes de Donald Trump et de son administration pour lutter contre l'immigration clandestine dans le pays.

L'Agence américaine antidrogue (DEA) a mené cette opération à la suite d'une enquête qui durait depuis plusieurs mois sur la boîte de nuit. En effet, l'établissement était surveillé pour des activités présumées telles que le trafic de drogue, la prostitution et des «crimes violents». De la cocaïne a notamment été découverte.

🥂 Part of busting up the underground nightclub in Colorado Springs included the arrest of 114 illegal aliens. #DEA partners and @DHSgov placed patrons (in the U.S. illegally) on buses for processing and likely eventual deportation. pic.twitter.com/aLyQUdy5YN

Le club était également connu pour être «fréquenté par des terroristes du TDA et du MS-13», avait indiqué la procureure générale, Pam Bondi. Le gang vénézuélien Tren de Aragua est déjà visé par les expulsions mises en place par le gouvernement Trump.

Plusieurs dizaines de policiers sont intervenus aux alentours de 3h45 du matin, tandis qu’une dizaine de militaires étaient déjà présents dans la boîte de nuit. Dans les vidéos publiées par la DEA sur X, l'intervention s’est déroulée rapidement. Après qu’un agent a brisé une vitre, les clients de la boîte clandestine sont sortis, les mains en l’air.

#DEA Rocky Mountain led a multi-agency enforcement operation along with our local and federal partners early this morning.@DHSgov has taken more than 100 illegal aliens into custody. Drugs and weapons have also been seized at this underground nightclub in Colorado Springs. pic.twitter.com/R4Smb3voAg

— DEARockyMountain (@DEAROCKYMTNDiv) April 27, 2025