Iran : au moins 65 morts et plus de 1.000 blessés dans la «puissante explosion» survenue dans un port commercial

Samedi 26 avril, une «puissante explosion» s'est produite dans un important port commercial de Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran. Ce lundi 28 avril, les autorités déploraient au moins 65 morts et plus de 1.000 blessés, selon un bilan toujours provisoire.

Un terrible drame. Samedi 26 avril, une «puissante explosion» a dévasté le port de Shahid Rajaï, à Bandar Abbas, une ville située dans le sud de l'Iran.

Selon les dernières informations communiquées par Mohammad Ashouri, le responsable de la province d'Hormozgan, 65 personnes ont été tuées dans la catastrophe. Seuls «120 blessés sont encore hospitalisés», a déclaré pour sa part le ministre de l'intérieur, Eskandar Momeni. Plus d'un millier de personnes ont été blessées mais la plupart d'entre elles ont quitté l'hôpital après avoir y été soignées.

The closest footage we have gotten so far of the moments leading up to this morning’s explosion at the Iranian port of Bandar Abbas. Orange smoke, likely nitrogen dioxide, being produced by a fire interacting with a still unknown chemical can be seen right before the explosion… pic.twitter.com/wWLrucjcFH — OSINTdefender (@sentdefender) April 26, 2025

L’explosion est survenue sur les coups de 10h30 samedi et a été entendue à des dizaines de kilomètres à la ronde. D’épaisses fumées noires étaient visibles dans le ciel et, ce lundi, les pompiers tentent toujours de venir à bout de l'incendie qui ravage le site. Le porte-parole des secours, Hossein Zafari, a déploré les «vents violents» qui rendent l'opération «difficile» pour les pompiers.

Large parts of the Iranian port of Bandar Abbas have been entirely destroyed by this morning’s explosion on the shores of the Persian Gulf. Footage of the port shows a number of warehouses as well as other buildings having suffered significant damage, while firefighting and… pic.twitter.com/6YD6ZR3BOL — OSINTdefender (@sentdefender) April 26, 2025

Le ministre de l'intérieur pointe une «négligence»

Le président iranien Massoud Pezechkian a ordonné une enquête pour établir les causes de l'explosion, encore indéterminées. De plus, le gouverneur d’Hormozgan, Mohammad Achouri, a déclaré, ce dimanche 27 avril, trois jours de deuil national.

Dans un communiqué repris par la télévision d'Etat, les douanes du port ont indiqué que la catastrophe était probablement due à un incendie dans un dépôt de stockage de matières dangereuses et chimiques. Selon Eskandar Momeni, «certains coupables ont été identifiés et convoqués (...). Il y a eu des manquements, notamment le non-respect des mesures de sécurité et la négligence».

CTV footage from he moment of the massive port explosion in Iran. pic.twitter.com/gZBsTAeRql — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) April 26, 2025

Cette infrastructure est vitale pour l'Iran, puisque 85% des marchandises importées par le pays transitent par ce port, qui borde le détroit d'Ormuz par lequel transite un cinquième de la production mondiale de pétrole.

Des explosions de cette ampleur sont rares en Iran, mais les accidents industriels ne sont pas inhabituels. Au début du mois, sept personnes avaient été tuées après une fuite de gaz survenue dans une mine de charbon de la province de Semnan, à quelque 300 km de Téhéran.