La chapelle Sixtine est désormais fermée au public pour le conclave

Afin de se préparer à accueillir les 133 cardinaux qui éliront le prochain pape, la chapelle Sixtine a fermé ses portes au public pendant trois semaines. Construite au XVe siècle, c’est un des lieux les plus visités d’Europe.

Elle est désormais fermée au public. En vue du conclave qui élira le prochain pape, la chapelle Sixtine restera inaccessible pendant trois semaines, ont indiqué les Musées du Vatican lundi 28 avril.

Et pour cause. À partir du 7 mai, comme annoncé en début d’après-midi, les cardinaux du monde entier de moins de 80 ans s’y réuniront pour choisir le successeur de François. Conformément aux règles du Vatican, après une messe solennelle dans la basilique Saint-Pierre, les électeurs âgés de moins de 80 ans se réuniront dans l’après-midi dans la Chapelle Sixtine pour ce scrutin à huis clos qui peut durer plusieurs jours.

Des millions de touristes annuels

Cette tradition perdure depuis le XVe siècle, date de sa construction, à l’époque du pape Sixte IV dont elle tire son nom. Dédiée à l’Assomption de Marie, elle constitue la chapelle principale du palais apostolique. Mais c’est aussi l’un des trésors culturels et artistiques les plus célèbres de la Cité du Vatican. Chaque année, des millions de visiteurs s’y pressent pour découvrir les fresques de Michel-Ange et des plus grands artistes italiens, tels que Botticelli ou Rosselli.

Cette fois-ci, les touristes devront donc passer leur tour. En attendant le 7 mai, la chapelle Sixtine se prépare à recevoir les 133 cardinaux électeurs. Une cheminée y sera installée ; celle-ci produira de la fumée blanche annonciatrice du nouveau pape. Les moindres recoins de cette salle des palais pontificaux seront également scrutés, pour vérifier qu’aucun micro espion n’y soient dissimulé. En effet, pendant le conclave, les cardinaux n’ont pas le droit de communiquer avec l’extérieur, sous peine d’excommunication.