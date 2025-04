Législatives au Canada : sécurité, relation avec les Etats-Unis... Les enjeux d'une élection très scrutée

Au lendemain d'une attaque à la voiture-bélier, qui a fait au moins neuf morts à Vancouver, selon un dernier bilan toujours provisoire dimanche, les Canadiens sont appelés aux urnes ce lundi 28 avril afin de renouveler l'intégralité de la Chambre des communes. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce scrutin très attendu.

Une élection sous haute tension. Deux jours après qu'un automobiliste a foncé dans la foule lors d'un festival de rue philippin à Vancouver, faisant au moins 9 morts et une vingtaine de blessés, selon un bilan toujours provisoire dimanche, les Canadiens sont appelés aux urnes ce lundi.

L'attentat perpétré lors du festival Lapu Lapu a laissé notre pays choqué, dévasté et avec le cœur brisé.



À ceux qui sont en deuil, à ceux qui ont été blessés, à la communauté philippino-canadienne et à tous les habitants de Vancouver : le Canada est en deuil avec vous, et nous… pic.twitter.com/MCUgZhortn — Mark Carney (@MarkJCarney) April 27, 2025

Cet acte, que le Premier ministre Mark Carney a qualifié «d'attaque à la voiture-bélier» dimanche, a perturbé la fin de la campagne électorale. Le chef du gouvernement, ému, a déclaré lors d'une allocution que le Canada était «dévasté» et avait «le cœur brisé» face à ce «cauchemar». Il a également modifié son programme pour se rendre sur place.

Son principal opposant, le conservateur Pierre Poilievre, a aussi interrompu temporairement sa campagne pour rendre hommage aux «vies innocentes» perdues. Il a aussi adressé «ses pensées [...] aux familles des victimes et à toute la communauté philippine du Canada.

Une campagne axée sur la sécurité pour les conservateurs

L'attaque perpétrée à Vancouver pourrait avoir une influence sur le scrutin alors que la sécurité a été l'un des thèmes principaux des débats politiques. Pierre Poilievre a ainsi axé sa campagne sur la lutte contre la criminalité en promettant de déroger à la Charte canadienne des droits et liberté pour condamner les auteurs de crimes multiples à des peines d'emprisonnement beaucoup plus lourdes.

Nous allons stopper les crimes en imposant des peines d'emprisonnement à perpétuité obligatoires pour la contrebande massive d'armes à feu, la traite des humains et le trafic de fentanyl.



Les conservateurs du Canada d'abord s'assureront que les vrais criminels, qui commettent… pic.twitter.com/SQL5WKYGxX — Pierre Poilievre (@PierrePoilievre) March 28, 2025

Il souhaite aussi limiter la possibilité d'une libération sous caution ou d'une détention à domicile pour les délinquants récidivistes et imposer des peines de prison à vie pour les trafiquants de fentanyl, une drogue qui fait des ravages en Amérique du Nord.

À l'instar de leurs opposants, les libéraux se sont engagés à criminaliser «l'obstruction intentionnelle de l'accès aux lieux de culte ou à l'école».

Concrètement, des peines plus sévères seront infligées aux personnes qui harcèlent ou menacent les fidèles et les étudiants, dans un contexte de multiplication des violences à l'égard, notamment, de la communauté juive.

une diplomatie en crise avec le voisin américain

L'autre enjeu majeur de ce scrutin est la réponse que le futur Premier ministre adoptera face à l'augmentation des tarifs douaniers mise en place par Donald Trump et les nombreuses remises en cause de la souveraineté du Canada.

Ce duel à distance a, en partie, précipité la chute de Justin Trudeau en janvier dernier, après neuf ans au pouvoir. Son successeur, Mark Carney, a fait de son opposition aux mesures douanières décidées par le président républicain son cheval de bataille.

Des réponses différentes aux tarifs douaniers

Son programme est simple : mettre en place des droits de douane réciproques sur les produits américains et verser aux entreprises important des produits depuis les Etats-Unis les revenus de cette nouvelle fiscalité pour soutenir l'économie canadienne.

Nous sommes au Canada et c'est nous qui décidons de ce qui s'y passe. #UnCanadaFortpic.twitter.com/eBAEt32axO — Mark Carney (@MarkJCarney) April 26, 2025

Son opposant principal, le conservateur Pierre Poilievre, promet plutôt des baisses d'impôts pour les secteurs d'activités touchés par les décisions de Donald Trump, évitant ainsi une opposition frontale avec le président républicain, avec qui il partage une idéologie «anti-woke».

L'industrie pétrolière soutenue par les deux camps

Sur le plan environnemental, le Parti libéral a opéré un revirement politique qui pourrait lui coûter le soutien du Parti démocratique du Canada et du Bloc québécois, pourtant indispensable pour former une coalition face aux conservateurs en cas de majorité relative.

Pendant longtemps, la formation dirigée par Mark Carney assurait la promotion des énergies renouvelables et ne soutenait plus ouvertement l'industrie pétrolière. Mais le Premier ministre a décidé que le Canada devait devenir «une superpuissance énergétique» en misant sur le pétrole «à bas risque, à bas coût et bas-carbone».

Si les libéraux remportent un quatrième mandat, Mark Carney imposera l'année prochaine une taxe de 20 000 dollars sur les véhicules à essence et à moteur diesel. Un choix inconscient.



Un nouveau gouvernement conservateur va abolir la taxe des libéraux sur les véhicules pour… pic.twitter.com/JzZDLSVbDe — Pierre Poilievre (@PierrePoilievre) April 24, 2025

Une formulation dénoncée par les climatologues qui l'estime mensongère. Pierre Poilievre a, lui, refusé de s'engager sur une réduction des émissions de gaz à effet de serre canadiennes, tout en promettant de défaire certaines réglementations environnementales mises en place par le gouvernement de Justin Trudeau, notamment en faveur des carburants propres.

Les premiers bureaux de vote ouvriront dès 13h, heure française, pour les Etats les plus à l'est, et les derniers fermeront à 4h, mardi matin, pour les Etats situés les plus à l'ouest. Les premiers résultats seront donc connus dans la nuit, ce 28 avril.