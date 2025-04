Municipales en Autriche : la gauche en tête à Vienne, l'extrême droite triple son score

D’après les résultats quasi-définitifs des élections municipales à Vienne (Autriche), le parti social-démocrate SPÖ auquel appartient le maire sortant, s'est maintenu en tête ce dimanche. L'extrême droite est arrivée en deuxième position.

Le parti social-démocrate SPÖ auquel appartient le maire sortant de Vienne, Michael Ludwig, s'est maintenu en tête aux élections municipales dimanche dans la capitale autrichienne selon des résultats quasi-définitifs. Le parti est toutefois en recul face à l'extrême droite qui a triplé son score.

Les sociaux-démocrates, qui tiennent la mairie sans interruption depuis 1945, ont remporté 39,5% des voix, moins que les presque 42% qu'ils avaient recueillis en 2020, selon des résultats portant sur 99,8% des bulletins.

Le Parti autrichien de la liberté (FPÖ, extrême droite), arrive en deuxième position avec 20,4% des suffrages, un bond spectaculaire par rapport aux 7% des voix qu'il avait remportées il y a cinq ans, malgré un scandale de corruption.

Le FPÖ est pour la première fois arrivé en tête des élections législatives autrichiennes en 2024, avec presque un tiers des suffrages, mais il n'a pas réussi à trouver des partenaires pour former un gouvernement.

1,1 million d'électeurs

Du côté des autres partis, les Verts arrivent en troisième position de cette élection municipale avec 14,5% des voix, tandis que les libéraux du Neos se voient attribuer 9,9%, dépassant les conservateurs (9,7%).

L'extrême droite affirme que Vienne est en proie à l'insécurité et qu'elle devrait cesser de dépenser de l'argent pour l'intégration des demandeurs d'asile, syriens, afghans ou originaires d'autres pays.

Un total de 1,1 million d'électeurs étaient appelés à voter dans la capitale. Plus du tiers des 2 millions d'habitants de Vienne n'ont pas la nationalité autrichienne. Championne des logements sociaux et des transports publics, la ville a souvent été citée comme étant l'une des plus agréables à vivre en Europe.