Mutilations génitales féminines : l'OMS veut interdire cette pratique aux professionnels de santé

Dans un effort pour freiner les mutilations génitales féminines (MGF), l'OMS a annoncé vouloir mettre en place un nouveau code de conduite ciblant les professionnels de la santé dans le monde. Ces derniers sont de plus en plus sollicités pour pratiquer cette intervention néfaste et dangereuse.

Un nouveau pas pour mettre fin aux mutilations génitales féminines (MHF). Ce lundi, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé souhaiter mettre en place un code de conduite interdisant aux professionnels de santé de pratiquer des mutilations génitales féminines, qui concernent plus de 4 millions de fillettes dans le monde et ce, chaque année.

En effet, les professionnels de santé jouent un rôle important dans la détection de cette pratique largement condamnée. Ainsi, en publiant ces nouvelles lignes directrices, l’OMS a également souhaité apporter son soutien aux victimes.

Pour rappel, les mutilations génitales féminines impliquent l’ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme, ou d’autres lésions des organes génitaux féminins. Elles peuvent entraîner de graves problèmes de santé sur le long et court terme : des infections, des hémorragies au moment de la mutilation, la stérilité et diverses complications lors de l’accouchement des années plus tard.

Des professionnels de santé sollicités

Néanmoins, l’organisation a souligné que, dans certaines régions du monde, ces mêmes professionnels de la santé sont parfois eux-mêmes appelés à pratiquer l’intervention.

«Les mutilations génitales féminines constituent une grave violation des droits des filles et mettent gravement en danger leur santé», a rappelé Pascale Allotey, la responsable de l’OMS de la santé sexuelle et de la recherche.

«Les professionnels de santé doivent être des agents de changement plutôt que des auteurs de cette pratique néfaste et doivent également fournir des soins médicaux de haute qualité à celles qui en subissent les effets», a-t-elle ajouté.

125.000 cas en France

L’ONU Femme estime que 230 millions de filles et de femmes en vie aujourd'hui ont subi une MGF, généralement pratiquées sur des jeunes filles avant qu'elles n'atteignent la puberté.

Des efforts considérables ont été déployés pour mettre un terme à cette procédure traumatisante et douloureuse, qui est liée à des normes culturelles et ne présente aucun avantage pour la santé. Selon l'OMS, la probabilité qu'une fillette subisse cette procédure a été divisée par trois depuis 1990.

Toutefois, cette pratique reste courante dans une trentaine de pays, et environ quatre millions de jeunes filles sont encore exposées à ce risque chaque année. En France, on estime ce nombre à plus de 125.000 femmes excisées. La pratique est interdite sur le territoire, mais la plupart sont excisées au cours des vacances d'été.

Ainsi, un plan interministériel pour sensibiliser les jeunes filles ainsi que leur entourage, portée par l’association «Excision, parlons-en !» a été déployé cette année.