Panne géante d'électricité en Espagne et au Portugal : embouteillages monstres, métro plongé dans le noir... Les images sidérantes du chaos

Une coupure de courant massive survenue ce lundi en fin de matinée a frappé la péninsule ibérique, paralysant toute l’Espagne et une partie du Portugal. Des images impressionnantes des blocages occasionnés circulent sur les réseaux sociaux.

L'Espagne a l'arrêt. Face à la panne massive d'électricité survenue ce lundi dans la péninsule ibérique, le gestionnaire du réseau Red Electrica a assuré avoir déployé «toutes les ressources pour y remédier». Mais pour l’heure tous les services qui nécessitent du courant sont bloqués, tels que les transports en commun, les trains, les avions, les feux de circulation, ou encore le réseau pour les téléphones…

La panne géante donne donc lieu à de nombreuses situations peu communes, dont des personnes plongées dans le noir dans les couloirs du métro, des embouteillages immenses, ou encore des personnes arrêtées en plein milieu de la campagne, bloquées dans des trains à l’arrêt.

BREAKING 🚨: Spain, Portugal and a few other EU countries are in total blackout.



Train passengers in Spain got stuck in the middle of nowhere. This is insane.



(This video is from a friend of mine) pic.twitter.com/i7FObGPngS

