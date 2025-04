Panne massive d'électricité en France, en Espagne et au Portugal : ce que l'on sait

Une panne massive d'électricité frappe l'Espagne, le Portugal et une partie de la France, ce lundi 28 avril. La cause n'a pas été identifiée pour l'heure.

Panique en péninsule ibérique. Ce lundi 28 avril, l'Espagne et le Portugal sont touchés par une panne massive d'électricité qui a notamment conduit à une interruption du trafic ferroviaire. La coupure de courant a également concerné une partie de la France, selon le gestionnaire du réseau électrique portugais REN.

Dans un communiqué, l'entreprise a confirmé «une coupure massive du fournissement électrique dans toute la péninsule ibérique, qui affecte aussi une partie du territoire français et dont l'impact a atteint le Portugal à partir de 11h33». Les îles Canaries et Baléares seraient épargnées, d'après la radio publique RNE.

«Toutes les ressources sont actuellement déployées pour y remédier», a assuré le gestionnaire du réseau espagnol, Red Electrica. Sur X, la compagnie a précisé que «des plans de rétablissement de l'approvisionnement électrique» étaient activés, «en collaboration avec les entreprises du secteur».

#BREAKING : A nationwide power outage hit Spain and Portugal on Monday, leaving millions without electricity. Reports indicate issues with the European electric grid. Updates to follow.#Spain#Portugal#France#Belgium#poweroutage#Blackout#electricity#electricgridpic.twitter.com/4uVgq6a2Dx

— mishikasingh (@mishika_singh) April 28, 2025