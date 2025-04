Donald Trump : ces 5 mesures qui ont marqué ses 100 premiers jours à la Maison Blanche

Donald Trump passe ce mardi un cap dans son deuxième mandat : celui des 100 premiers jours. Retour sur ces mesures, signées par le leader républicain, qui ne font pas toujours l'unanimité.

Un peu moins de trois mois, exactement 100 jours. C’est le temps que Donald Trump a déjà passé en tant que locataire de la Maison Blanche, pour son deuxième mandat. À cette occasion, l'ancien magnat de l'immobilier se déplacera dans le Michigan ce mardi 29 avril, où il animera un rassemblement pour ses électeurs.



Depuis son investiture, le 20 janvier, le président républicain a enchaîné les différents décrets : le jour même de son serment, il avait frappé fort en signant 26 décisions.

Certains ont eu une résonance mondiale, d’autres font encore et toujours débat : retour sur ces cinq mesures à retenir.

Les droits de douane et la guerre commerciale

Une décision qui a fait chuter les bourses, et déclaré le début d’une guerre commerciale sans précédent. Au début du mois d’avril, le républicain a annoncé une vaste révision des droits de douane particulièrement sévères : il avait alors affirmé que son geste n’était qu’une action «réciproque», après plusieurs décennies «d’abus» de la part des pays alliés des États-Unis.

En effet, selon Donald Trump, la position des États-Unis était nuisible aux exportations américaines.

Des taxes à hauteur de 20 % pour la France, 46 % pour le Vietnam ou encore, 34 % pour la Chine, le tout fièrement présenté par le leader américain à la presse, sur de grandes pancartes. Mais, les ripostes de l’internationale sont rapidement tombées : l’Union européenne décidant de taxer une série de produits américains, comme les motos, ou la volaille.

La Chine avait, de son côté, surenchéri. Dans ce match de ping-pong, l’Empire du Milieu a imposé des surtaxes de 125 % sur les marchandises en provenance des États-Unis, et Donald Trump a atteint un taux exorbitant de 145 % contre Pékin.

Le locataire de la Maison Blanche s’est néanmoins retrouvé forcé d’annoncer une baisse «substantielle» des droits de douanes avec la Chine. Pékin n’a, toutefois, pas confirmé le début de discussions pouvant amener à la baisse de ces taxes.

Ces taxes ne sont pas forcément populaires aux États-Unis : le 23 avril, douze États américains ont ainsi déposé une plainte auprès du tribunal du commerce international des États-Unis, contre ces mêmes tarifs, citant le manque de l’accord du Congrès.

Tout faire contre l'immigration

La question de l’immigration a toujours été l’une des problématiques phares de Donald Trump. Expansion des expulsions accélérées, et ce, à l’échelle nationale, lois plus agressives : le leader républicain a pris 175 mesures liées à l’immigration au cours de ces 100 premiers jours.

Donald Trump a ainsi donné le ton de son deuxième mandat dès son investiture, en signant des décrets restrictifs en matière d’immigration : fermeture de la frontière sud, opposition au droit d’asile, suspension du programme d’admission des réfugiés...

Le président des États-Unis avait annoncé vouloir arrêter et expulser des immigrés sans papiers «par millions», ce qu’il a rapidement commencé à faire.

Dès le 23 janvier, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, avait informé l’arrestation de 538 immigrés illégaux, et l’expulsion de «centaines» par des avions de l’armée.

Certaines de ces arrestations incluaient celle de «terroristes présumés», soit des membres de gang. Pour rappel, un décret désigne maintenant les cartels comme des «organisations terroristes».

Mais, encore une fois, ces mesures sont loin de faire l’unanimité. En effet, malgré la volonté de Donald Trump, la Cour suprême des États-Unis a suspendu, le 19 avril, l’expulsion de migrants vénézuéliens. De même, l’expulsion «par erreur» d’un américain au Salvador fait toujours débat aux États-Unis.

Un président anti «woke»

Autre priorité du président des États-Unis : mener la guerre contre le «wokisme». Il a ainsi suspendu plusieurs politiques relatives à la diversité, à l’égalité, ainsi qu’à l’inclusion au sein même du gouvernement fédéral et de l’armée. Dans la même ligne, Donald Trump a supprimé tout contenu susceptible de mettre en avant les idées liées à l’inclusion et l’égalité sur tous les sites gouvernementaux.

Le leader républicain a également signé un décret reconnaissant uniquement deux genres, homme ou femme. Quelques jours après son investiture, il a aussi mis fin aux aides publiques pour les opérations de transition de genre des mineurs, que ces opérations soient chimiques ou chirurgicales.

Encore une fois, Donald Trump fait face aux juges allant à l’encontre de ces décisions : le 18 avril, un jugé fédéral a partiellement empêché l’administration Trump d’appliquer ce décret qui interdit la mention de genre «X» sur les passeports, ainsi que le changement des marqueurs de genre sur ce type de documents officiels.

un retrait de l'Accord de Paris

À peine investi, Donald Trump a statué sur l’une de ses promesses de campagne : sortir une nouvelle fois de l’Accord de Paris. Suivant son leitmotiv «Drill, baby, drill !» («Fore, chéri, fore !»), l’ancien magnat de l’immobilier est revenu sur les politiques climatiques et énergétiques de Joe Biden.

«Les États-Unis ne saboteront plus le devenir de leurs propres industries pendant que la Chine continue de polluer impunément la planète», avait-il affirmé. Donald Trump avait déjà, une première fois, retiré les États-Unis de l’Accord de Paris, avant un rétropédalage de son prédécesseur.

Au cours de sa campagne, le républicain avait également l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans son viseur. Encore une fois, dès son arrivée, l’administration Trump a acté un départ des États-Unis de l’OMS. Donald Trump a justifié sa décision par l’écart des contributions financières américaines et chinoises, accusant l’organisation d’être une «arnaque».

L’OMS a regretté cette décision, d’autant plus qu’un retrait des États-Unis apporte son lot de coût financier : l’OMS serait ainsi contrainte de réduire de 20 %, ou d'un cinquième, les budgets alloués à ses missions et effectifs, une coupe qui risque d’avoir des conséquences non négligeables.

Golfe du Mexique ou Golfe d'Amérique

Enfin, l’investiture de Donald Trump a également apporté des décrets plus étonnants. Le républicain a ainsi décidé de renommer le Golfe du Mexique en «Golfe d’Amérique» : une décision qui avait effaré la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum.

Plusieurs grandes entreprises avaient suivi la surprenante décision de l’ancien homme d’affaires, comme Google, qui a renommé le Golfe pour les utilisateurs américains. La présidente du Mexique avait riposté en menaçant une poursuite en justice.

En février, le président américain avait par ailleurs annoncé vouloir signer un nouveau décret, qui a pour but de promouvoir l’anglais comme langue officielle des États-Unis. En effet, jusque-là, cette dernière ne l’était que de facto.

Par ailleurs, le 47e président des Etats-Unis a ouvert un débat retentissant au sujet du Groenland. Il a menacé d'annexer l'île pour intégrer son territoire à celui de son pays. En visite sur place fin mars, le vice-président J.D. Vance a réitéré cette vision, disant rêver d'une annexion du Groenland, mais «pas par la force» car il y voit un pilier stratégique face à la Russie. Une décision qui a provoqué l'ire du Danemark, qui gère une partie de ce territoire glacial aux côté des autochtones. Si aucune décision n'a été arrêtée par Donald Trump, le dossier reste encore en suspens.

Enfin, la question du Canada est également toujours sur la table du bureau ovale du président. «Bonne chance au grand peuple du Canada», a affirmé Donald Trump sur sa plate-forme Truth Social lundi 28 avril, appelant à élire lors des législatives qui se tiennent dans le pays «l'homme qui a la force et la sagesse» notamment de «réduire les impôts de moitié», dans le cas où le Canada deviendrait «le 51e Etat des Etats-Unis d'Amérique».