États-Unis : pour marquer ses 100 jours à la Maison Blanche, Donald Trump affiche les portraits de 100 migrants arrêtés

Pour ses 100 jours de mandat, le président américain Donald Trump a fait installer une centaine de portraits de migrants, arrêtés depuis son investiture. Les pancartes affichent le visage de ces personnes, avec les crimes qui leur sont reprochés.

100 portraits pour 100 jours. Aux États-Unis, le long de l’allée menant à la Maison Blanche, Donald Trump a décidé de faire planter une centaine de portraits de migrants arrêtés depuis son investiture : peut-être une drôle de manière pour l’ancien magnat de l’immobilier de souffler les bougies de ses 100 premiers jours au pouvoir.

Encore une fois, le message est clair et peu subtil : le président républicain s’attaque toujours à l’immigration aux États-Unis, une véritable fracture avec la politique de son prédécesseur, Joe Biden.

Dans une vidéo postée sur X par la Maison Blanche, l’administration Trump a d’ailleurs écrit : «Sous Joe Biden, les clandestins criminels faisaient leur loi. Sous le président Trump, c’est une nouvelle aube, un nouveau jour, une nouvelle vie pour l’Amérique - et on se sent bien», reprenant des paroles mythiques de Nina Simone.

Under Joe Biden, criminal illegal aliens called the shots. Under President Trump, it’s a new dawn, a new day, a new life for America — and we're feeling good. 🎶 pic.twitter.com/pD7hf1A07G

Sur ces panneaux, les visages sont accompagnés de l’inscription «arrêté», et des crimes reprochés à ces individus : «meurtre», «viol», «agression sexuelle» ou encore, «distribution de fentanyl», une drogue qui fait des ravages dans le pays.

D’après le média américain Axios, d’autres affiches sont également plantées le long de Pebble Beach : un endroit stratégique puisque, traditionnellement, c’est ici que les journalistes se placent au moment des duplex.

La veille, la Maison Blanche avait déjà dévoilé une image de cette installation avec un nouveau message : «Nous vous traquerons. Vous allez faire face à la justice. Vous allez être déporté - et vous ne mettrez plus jamais les pieds sur le sol américain. Oh, et, votre photo pourrait finir sur un panneau devant la Maison Blanche».

We will hunt you down. You will face justice. You will be deported — and you will never set foot on American soil again.



Oh, and your mugshot may just end up on a yard sign at the White House. pic.twitter.com/hWhcxkCWHq

— The White House (@WhiteHouse) April 28, 2025