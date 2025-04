États-Unis : une enfant de 2 ans placée en famille d’accueil après l’expulsion de ses deux parents

Après l'expulsion de ses parents des États-Unis, une fillette de 2 ans s'est retrouvée en famille d'accueil. Le Venezuela dénonce un «enlèvement».

Une nouvelle conséquence de la politique migratoire de Donald Trump décriée. Aux États-Unis, le ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS), a annoncé avoir placé une fillette de 2 ans dans une famille d’accueil, assurant que ses deux parents appartiennent au groupe «Tren de Aragua», un gang vénézuélien. Suivant les volontés de l’administration Trump, les deux ont été expulsés du territoire, laissant ainsi l’enfant seule.

Cette séparation brutale a indigné le Venezuela : ce lundi, le pays a qualifié le geste «d’enlèvement», alors que la DHS assure avoir agi pour «protéger» la petite fille de ses parents «criminels».

«Le Venezuela dénonce devant le monde l’enlèvement par les autorités américaines de la petite Vénézuélienne Maikelys Antonella Espinoza Bernal, âgée de 2 ans», a dénoncé le ministère vénézuélien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Une mère expulsée «sans preuve»

Dans la foulée, Caracas a exigé le retour «immédiat» de la petite fille, et le recours à tous les mécanismes «juridiques, politiques, diplomatiques et actions multilatérales» pour garantir le respect de «l’intégrité» des familles.

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, s’est lui-même prononcé sur l’affaire : «C’est un crime, quel que soit le critère, que de prendre une fillette de 2 ans à une mère migrante simplement parce qu’elle est migrante et Vénézuélienne», a-t-il déclaré, au cours de son émission télévisée hebdomadaire.

Nicolas Maduro a également affirmé que la mère de la fillette avait été accusée d’être membre d’un gang criminel «sans preuve».

Le père dans une méga-prison du Salvador

Pour l’instant, le ministère américain n’a pas indiqué vers quels pays les parents de la petite Maikelys ont été expulsés.

De son côté, le Venezuela affirme que le père, Maiker Espinoza Escalona, fait partie des 250 migrants expulsés vers le Centre de confinement du terrorisme, une prison de haute sécurité au Salvador. Il est accusé d’être un «lieutenant» du Tren de Aragua et de superviser «des homicides, le trafic de drogue, des kidnappings, l’extorsion, le trafic sexuel».

La mère, Yorely Bernal Inciarte, dont le lieu d’incarcération est inconnu, est pour sa part accusée de superviser «le recrutement de jeunes femmes pour le trafic de drogue et la prostitution».

Ce nouveau scandale intervient après l’expulsion d’une fillette de citoyenneté américaine, également âgée de 2 ans, avec sa mère vers le Honduras. Des associations de défense des libertés publiques ont également dénoncé l’expulsion, vers le Mexique, de trois jeunes enfants américains de 2, 4 et 7 ans et de leurs mères immigrées clandestines, l’un des enfants étant en plus atteint d’un cancer.