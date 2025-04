«Je me sens toujours comme un petit garçon» : qui est Don Pettit, cet astronaute de la Nasa toujours en activité à 70 ans ?

L'Américain Don Pettit est le cosmonaute le plus âgé de l'histoire de la Nasa. Tout juste rentré d'une mission pendant laquelle il a fêté ses 70 ans, ce 28 avril, il impressionne par sa longévité.

L'espace, secret de jouvence ? Don Pettit, astronaute de la Nasa tout juste revenu de l'espace, a expliqué que la gravité spatiale lui donnait l'impression d'avoir des dizaines d'années de moins, ressentant aucune de ses douleurs terrestres habituelles.

A bord d'un Soyouz russe, entouré de deux astronautes russes, rejoignant l'atmosphère de retour d'une station spatiale internationale, voici comment Don Pettit a soufflé ses 70 bougies. Un «challenge significatif», comme le qualifie l'astronaute lui-même.

retour sur Terre

A peine a-t-il atterri sur le sol du Kazakhstan que celui qui a rejoint la Nasa en 1996 était déjà le centre de l'attention. L'Américain a rassuré sur son état de santé, même s'il a expliqué se sentir particulièrement mal à l'aise au moment de son retour sur le sol terrestre. «Je n'avais pas l'air bien parce que je ne me sentais pas bien», a-t-il expliqué. Il a ajouté qu'il avait subi le retour de douleurs et de contractions habituelles qu'il n'avait plus ressenties lors de ses 220 jours de mission.

A son retour sur Terre, Don Pettit a été escorté par les médecins de la NASA © REUTERS

Dans l'espace, Don Pettit a pu profiter des bienfaits de la «gravité zéro». Même si une gravité totalement nulle n'existe pas, ce terme fait référence à un milieu dans lequel la pesanteur n'existe presque pas et dans lequel les corps physiques n'ont pratiquement plus de poids. De quoi se sentir particulièrement léger, comme l'explique l'intéressé : «Cela me donne l'impression d'avoir 30 ans à nouveau ! Toutes les petites douleurs, les gênes guérissent parce que vous dormez, vous flottez simplement et votre corps se soigne. Toutes ces petites douleurs et courbatures disparaissent».

Le «petit garçon» n'en a pas fini avec l'espace

Il a ajouté qu'il se sentait toujours comme «un petit garçon à l'intérieur» et qu'il avait le sentiment d'avoir «encore de belles années devant lui» en tant qu'astronaute. «Je me donne encore un vol ou deux avant que je sois prêt à raccrocher mes tuyères de fusée».

De quoi parapher une carrière riche en expéditions, qui ont commencé dès 2003 pour le natif de Silverton. S'il a été recruté par la NASA en avril 1996, dans le 16e groupe américain, il a commencé les missions avec l'Expédition 6, qui lui a permis de rejoindre la station spatiale internationale. Tout comme le 28 avril 2025, il est rentré à bord d'un Soyouz (TMA-1). En 2008, il est retourné notamment dans la station internationale pour livrer des équipements permettant d'agrandir la capacité d'accueil des lieux.

Plus récemment, en 2023, il a été sélectionné en tant que doublure d'un autre astronaute de renom : Tracy Caldwell-Dyson. Il a participé finalement à la fin de l'expédition 71 et de l'expédition 72. Don Pettit s'est notamment spécialisé dans la fabrication de matériaux et l'étude de l'écoulement des fluides, qu'il a étudié lors de ses recherches au Laboratoire national de Los Alamos (Nouveau-Mexique, Etats-Unis). Une expérience qui a succédé à un doctorat en chimie obtenu à l'université de l'Arizona.