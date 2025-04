Panne massive d'électricité : ces 6 blackouts monstres qui ont marqué l'Histoire

A l'image de ce qu'ont connu l'Espagne et le Portugal lundi, il arrive que des pannes électriques soient d'une ampleur suffisante pour paralyser des pays entiers. Certaines ont marqué l'Histoire.

L'Espagne et le Portugal se remettent tout juste de la gigantesque coupure de courant qui les a frappé ce lundi. L'événement, qui a duré jusqu'à 20 heures dans certaines régions, n'est pas le premier du genre. D'autres blackouts d'ampleur ont marqué l'Histoire, un peu partout dans le monde.

New York, 1977

En raison d'un orage qui a provoqué plusieurs impacts de foudre successifs, la ville de New York a été plongée dans le noir les 13 et 14 juillet 1977. Plus de 10 millions de personnes ont été touchées, sachant qu'un seul quartier avait été épargné, celui du Queens, car il dépendait d'un autre système d'approvisionnement électrique.

Cette panne géante a entraîné des émeutes et des pillages qui ont conduit à l'arrestation d'environ 4.000 personnes. De nombreux incendies se sont déclarés dans la nuit à cause de la coupure et il a fallu 36h pour réalimenter totalement la ville après l'incident.

France, 1978

En raison d'une surcharge électrique dans un poste EDF près de Nancy (Meurthe-et-Moselle), les trois quarts de la France ont été privés de courant pendant au moins quatre heures le 19 décembre 1978, dès 8h27. La coupure avait été causée par une surconsommation : le froid avait en effet entraîné une importante hausse de la demande en énergie.

D'après l'INA, seule une partie de l'est du pays avait été épargnée, grâce à l'alimentation venue de l'Allemagne et de l'Italie. Partout ailleurs les métros, les trains et feux tricolores étaient à l'arrêt, tout comme les ascenseurs, escaliers mécaniques et chauffages.

Sans générateurs de secours, certains hôpitaux se sont trouvés dans l'incapacité de fonctionner normalement et les pompiers ont été submergés d'appel. Le courant avait pu être rétabli dans la journée, aux alentours de midi.

Italie, 2003

L'Italie toute entière s'est réveillée sans électricité le dimanche 28 septembre 2003. Dans la nuit, vers 3h30 du matin, des coupures de lignes à haute tension en Suisse puis en France avaient conduit à l'effondrement du réseau, par effet de domino.

La circulation ferroviaire a été interrompue et, selon Le Temps, 110 trains longue distance transportant 30.000 passagers étaient restés bloqués, le plus souvent en pleine campagne. A Turin, l'état d'urgence avait été déclaré dans le principal hôpital de la ville, car ses groupes électrogènes étaient à court de carburant alors qu'une transplantation de foie devait avoir lieu.

Le soir-même, seul le nord du pays avait retrouvé l'électricité. Les 10.000 techniciens mobilisés dans le cadre de l'incident ont dû travailler toute la nuit pour que la situation revienne à la normale, le lendemain.

Etats-Unis et Canada, 2003

L'Amérique du Nord a connu la plus grande coupure de courant de son histoire le 14 août 2003, lorsque 50 millions de personnes se sont retrouvées sans électricité. L'incident s'est déclenché dans l'Etat américain de l'Ohio, où deux énormes charges de 500 et 300 mégawatts sont entrées en collision, saturant le système et provoquant une explosion près de la ville de Cleveland.

L'incident a été d'une telle ampleur qu'il a touché le Canada : l'Ontario s'est retrouvé paralysé en même temps que les huit États américains concernés. D'après Radio Canada, certains des Américains et Ontariens touchés ont été privés de courant pendant plus de quatre jours, selon les zones.

A Toronto, le métro et la quasi totalité des transports en commun étaient inutilisables. Plusieurs habitants, comme ceux de certaines villes américaines, ont dormi sur les trottoirs, accablés par la chaleur et dans l'incapacité d'actionner les climatiseurs.

Un groupe canado-américain chargé de déterminer les causes de la panne a conclu qu'elle aurait pu être évitée avec des mesures d'entretien et de formation du personnel adéquates. Les pertes économiques ont été estimées entre 4 et 11 milliards de dollars.

Brésil et Paraguay, 2009

Près de 60 millions de personnes ont été privées de courant dans neuf des 27 Etats du Brésil et la totalité du Paraguay, le 10 novembre 2009. L'incident avait été causé par une panne sur le barrage hydro-électrique d'Itaipu, qui aurait souffert d'une perte de production de quelque 14.000 megawatts.

Au Brésil, les villes de Sao Paulo et Rio étaient toutes deux concernées et leurs habitants se sont retrouvés sans électricité mais aussi, parfois, sans téléphone. Pour éviter les accidents et les agressions, la police avait appelé la population à ne pas sortir dans les rues.

Là encore, la circulation des trains et métros a été perturbée et des agents de circulation ont été déployés en nombre pour réguler le trafic en l'absence de feux de signalisation. Le Brésil est resté plongé dans le noir pendant trois heures au total, mais l'incident a été plus bref au Paraguay, privé de courant pendant une demi-heure.

Inde, 2012

La moitié des quelque 1,2 milliard d'habitants que compte l'Inde a été frappée par un blackout historique en 2012, en raison de l'effondrement quasi simultané des réseaux desservant une vingtaine d'Etats indiens sur 29, en particulier dans le nord, l'est et le nord-est du pays.

Une zone s'étendant de la frontière pakistanaise aux confins du Nord-Est près de la Chine a été affectée, incluant New Delhi, la capitale, Calcutta et Lucknow. A l'époque le ministre de l'Energie, Sushilkumar Shinde, avait assuré que l'incident était dû au fait que les Etats «avaient dépassé leurs capacités autorisées d'approvisionnement sur leur réseau».

Identifié comme la pire panne connu par le pays depuis 2001, l'incident a touché l'ensemble du réseau électrique du Nord, qui a lâché dans la nuit du 30 au 31 juillet et n'a pu être rétabli totalement qu'à la fin de la journée suivante.

Cette panne a perturbé la circulation ferroviaire, le métro à New Delhi et provoqué d'innombrables embouteillages à l'heure de pointe matinale. De nombreux habitants ont aussi été privés d'eau, en raison du système de pompes électriques sur les toits des immeubles.