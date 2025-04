100 jours à la Maison Blanche : «Nous ne faisons que commencer», promet Donald Trump

La journée du mardi 29 avril, a été marquée par le cap des 100 jours du deuxième mandat de Donald Trump à la Maison Blanche. Pour l’occasion, des dizaines de partisans se sont rassemblés dans le Michigan (États-Unis). Le président a vanté les «100 jours les plus réussis» de l'histoire américaine.

«Nous ne faisons que commencer». Ce sont les mots de Donald Trump, mardi, célébrant, dans le cadre d’un discours, ses 100 premiers jours à la Maison Blanche, depuis sa réélection. Bien que plusieurs sondages témoignent d’une baisse importante de popularité de Donald Trump, ce dernier n’a pas manqué de vanter les «100 jours les plus réussis» de l'histoire américaine, tenant des propos similaires à ceux qu’il tenait en campagne.

«Trump 2028, ça vous parle ?»

«Faire campagne me manque», a d’ailleurs lâché le Républicain, mardi, avant de qualifier Joe Biden d’«endormi», les médias de «menteurs», les juges de «communistes», les opposants démocrates de «gauchistes cinglés»… Tout le monde en a pris pour son grade.

Le président américain a également défendu son offensive protectionniste, promettant un nouvel «âge d'or», économique, mais aussi des opérations d'expulsions d'immigrés en situation irrégulière. «Trump 2028, ça vous parle ?», a même lancé sur scène, Margo Martin, l’une des plus proches conseillères du républicain, en référence à un troisième mandat, que la Constitution interdit.



Seulement, une autre part des Américains n’est pas alignée sur les décisions de Donald Trump. Selon un sondage publié dimanche, par le Washington Post et ABC News, 39 % des Américains seulement «approuvent» la manière dont il mène sa présidence. «Tout ira bien», s’est voulu rassurant le président américain sur ABC, mardi soir, estimant que les droits de douane massifs visant la Chine étaient une «bonne» chose et que Pékin les avait «mérités».

140 décrets

Le républicain a signé plus de 140 décrets depuis son arrivée à la Maison Blanche, pour attaquer ses adversaires politiques, lancer une politique d'expulsions massives d'immigrés en situation irrégulière et démanteler la bureaucratie fédérale avec l'aide de son allié, Elon Musk.

Selon un sondage du Washington Post/ABC News, 64 % des personnes interrogées jugent qu'il va «trop loin» dans sa tentative d'étendre les pouvoirs présidentiels.

Or, le président des Etats-Unis a affirmé sur ABC qu'il «détesterait» que des Américains pensent qu'il s'arroge trop de pouvoirs. «Je fais une chose : je rends sa grandeur à l'Amérique», a-t-il affirmé.