Adolf Hitler : il y a 80 ans, le dictateur nazi se suicidait après la chute du IIIe Reich

Quelques jours avant la capitulation allemande à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler s'est donné la mort à Berlin. 80 ans après les faits, voici comment le chancelier allemand est décédé, le 30 avril 1945.

Un suicide qui fait date. Le 30 avril 1945 a marqué l'un des tournants définitifs de la Seconde Guerre mondiale. Reclus dans sa casemate, le «führer» se donnait la mort par balle. De quoi précipiter la défaite allemande.

Quelques jours avant la reddition officielle des Allemands, le 8 mai 1945, Adolf Hitler et Eva Braun mettaient fin à leurs jours. Il expliquait, dans son testament : «Moi et ma femme choisissons la mort pour échapper à la honte de la déposition ou de la capitulation. Notre désir est d'être brûlés immédiatement sur les lieux où j'ai fourni la plus grande partie de mon travail quotidien pendant les douze années passées au service de mon peuple».

Au moment de ce choix, l'Allemagne avait vu le front soviétique se rapprocher et les troupes américaines les rejoindre, notamment sur les bords de l'Elbe, où elles coupaient en deux des zones contrôlées par les forces allemandes. Les espoirs de victoire allemande étaient «chimériques», selon les observateurs.

Enfermé dans un bunker avec sa femme Eva

Fin avril 1945, Hitler, qui hésitait entre rester à Berlin ou aller dans l'Obersalzberg pour prendre personnellement le commandement de la zone sud, avait décidé de se renfermer dans «la casemate du Führer» aussi appelée «Führerbunker». Il s'agit de salles souterraines construites dans le centre de Berlin pendant le Troisième Reich.

C'est dans ce cadre que le dictateur allemand s'était marié le 29 avril avec Eva Braun. Le lendemain, dans la matinée, le Reichführer allemand avait appris la mort de Benito Mussolini, son homologue italien, pris pour cible par des partisans italiens qui l'ont tué et fait pendre par les pieds à Milan. Alors qu'Adolf Hitler réfléchissait activement à se suicider, cette nouvelle a appuyé sa décision de mettre fin à ses jours avec sa récente femme.

Il fit essayer l'efficacité des capsules de cyanure sur son chien et passa la dernière journée de sa vie dans le calme. Après avoir reçu de nombreuses informations laissant présager l'inéluctable défaite allemande, Hitler a convoqué l'un de ses lieutenants, à qui il donne des instructions précises et décidées sur l'incinération de son corps.

Le 30 avril 1945, en début d'après-midi, Adolf et Eva Hitler se sont retirés dans leurs quartiers et plusieurs minutes plus tard, Heinz Linge, valet de chambre du führer, a découvert les deux cadavres. Son témoignage et les analyses historiques ont indiqué que le dictateur avait un trou sur la tempe, laissant échapper un filet de sang.

79 years ago today, soldiers cracked open their copy of @starsandstripes and discovered the news that Hitler was dead. 🗞️ pic.twitter.com/aOZvoG0AQ1 — J&L Historical (@Jason_R_Burt) May 2, 2024

La nouvelle est arrivée quelques jours plus tard chez les Alliés. Certaines photos emblématiques montraient les soldats américains lisant les différentes unes, notamment celle du 2 mai 1945 de The Stars and Stripes.

Le premier suicide d'une longue série chez les dirigeants nazis

Le suicide du leader allemand est suivi par plusieurs autres. Heinrich Himmler, responsable des SS, s'est mis en fuite en mai 1945 mais est rapidement arrêté, malgré ses tentatives de dissimuler son identité et de répondre à un nouveau nom : Heinrich Hitzinger. Ses derniers instants sont racontés par le sergent-major Edmin Austin.

«Le médecin et le colonel sont entrés, ils cherchaient du poison, nous le soupçonnions d'en dissimuler sur son corps. Le médecin a regardé entre ses orteils, partout sur son corps, sous ses bras, dans ses oreilles, derrière ses oreilles, dans ses cheveux et puis il est arrivé à sa bouche. Il a demandé à Himmler d'ouvrir la bouche, il a obéi et il arrivait à remuer la langue assez facilement. Mais le docteur n'était pas satisfait, il lui a demandé de se rapprocher de la lumière, il s'est approché et il a ouvert la bouche. Le docteur a essayé de lui mettre deux doigts dans la bouche pour mieux regarder. Alors Himmler a retiré la tête d'un seul coup, a mordu le docteur aux doigts et a cassé la capsule de poison qu'il gardait depuis des heures dans la bouche. Le docteur a dit : "Il l'a fait, il est mort". On a mis une couverture sur lui et on l'a laissé là», racontait-il.

Dès le 1er mai, de nombreux réfugiés du Führerbunker ont décidé de fuir face à l'avancée des troupes soviétiques. Certains, alcoolisés après la lecture du testament d'Adolf Hitler, ont hésité entre la fuite et le suicide. Les généraux Hans Krebs et Wilhelm Burgdorf choisirent par exemple d'imiter le destin funeste de leur leader.