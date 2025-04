Amal Clooney est menacée de sanctions par Donald Trump après son implication dans le mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou

D'éventuelles sanctions pourraient empêcher la célèbre avocate Amal Clooney de se rendre aux États-Unis, où elle possède une maison avec son mari, George Clooney, et leurs deux enfants.

Plusieurs avocats britanniques de renom, dont Amal Clooney, ont été avertis la semaine dernières par le ministère britannique des Affaires étrangères de potentielles sanctions de l'administration de Donald Trump, pouvant restreindre leur accès au territoire américain, d'après les révélations du Financial Times.

Sur le site de la «Clooney foundation for justice», la célèbre militante avait indiqué avoir été sollicitée par la Cour pénale internationale (CPI) pour examiner des éléments de preuve concernant de possibles crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

Ces accusations visaient notamment deux hauts responsables israéliens — le Premier ministre Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant — ainsi que trois dirigeants du Hamas, aujourd’hui décédés, Yahya Sinouar, Ismaïl Haniyeh et Mohammed Deif.

Amal Clooney announces the conclusions of the Panel of Experts in International Law, convened by @KarimKhanQC to advise on @IntlCrimCourt arrest warrant applications for crimes in Israel and Palestine. Read her @FinancialTimes oped. https://t.co/cP4c9hhzUG

— Clooney Foundation for Justice (@ClooneyFDN) May 20, 2024