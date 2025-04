Cachemire indien : la région célèbre le héros surnommé «l’homme au poney» qui a sauvé plusieurs personnes dans l’attentat meurtrier de Pahalgam

Après les attentats meurtriers de Pahalgam en Inde qui se sont déroulés le 22 avril dernier, la région célèbre son héros, surnommé «l’homme au poney», décédé en sauvant plusieurs personnes lors de l’incident.

Entre tristesse et fierté. Une semaine après l'attentat sanglant de Pahalgam, dans la région du Cachemire indien, la famille de Syed Adil Shah pleure sa disparition, tout en honorant son «sacrifice», grâce auquel plusieurs vies ont été épargnées lors de l’attaque.

Dans cette région montagneuse, ce musulman de 30 ans était affectueusement surnommé «l'homme au poney». «Ce matin-là, après trois jours de pluie, il a quitté la maison pour promener les touristes, comme il avait l'habitude de le faire», se remémore son père, Syed Haidar Shah. «Nous ne savions pas alors que ce serait pour la dernière fois».

Pour rappel, le 22 avril, des hommes armés ont surgi des forêts entourant la prairie de Baisaran, à proximité de la ville touristique de Pahalgam, et ont ouvert le feu, tuant 26 personnes avant de s’enfuir. Les autorités ont diffusé les portraits-robots de trois suspects, désignés comme membres du Front de la résistance (TRF), un groupe issu de l'organisation jihadiste pakistanaise Lashkar-e-Taiba, ou «l’armée des pieux». L’Inde a tenu le Pakistan pour responsable de l’attentat ce que ce dernier nie ravivant ainsi les tensions entre ces deux puissances nucléaires.

À Hapatnar, petit village perché dans les montagnes où réside la famille de «l’homme au poney», la présence policière et militaire reste renforcée. Dans sa maison modeste, nichée sur les pentes boisées de l’Himalaya, le père d’Adil est inconsolable. «Il avait un sens aigu de bien et du mal», confie-t-il. «Il a montré son humanité ce jour-là et ça nous permet de tenir. Il a sacrifié sa vie pour sauver des innocents. Nous ne sommes pas les seuls en deuil, mais je suis fier de ce qu'a fait mon fils.»

Une attaque qui a choqué la population

C’est peu après midi que Syed Haidar Shah a appris qu’une attaque avait eu lieu. Pris d’angoisse, il a aussitôt tenté de joindre son fils, en vain. Après une heure de tentatives, il a demandé à son frère, Naushad Hussain, de se rendre sur place, à Baisaran.

«Quand je suis arrivé, ils transportaient encore des morts et des blessés à l’hôpital de Pahalgam», raconte Naushad. «Mais je n’ai pas été autorisé à y entrer pour chercher mon frère». Il poursuit : «Une touriste indienne que j’ai croisée devant l’hôpital m’a alors dit qu’un homme avec un poney l’avait sauvée après la mort de son mari», avant d’ajouter : «Elle a ajouté que l’homme avait été tué en tentant de tenir les assaillants à distance».

Craignant le pire, Naushad a suivi les ambulances jusqu’à la morgue de l’hôpital de Srinagar, à une centaine de kilomètres. «C’est là que j’ai vu le corps de mon frère, allongé sur un brancard, la chemise en lambeaux», se souvient-il. «J’ai attendu toute la nuit et, au matin, la police m’a dit que sa dépouille me serait rendue une fois que (le ministre de l’Intérieur) Amit Shah se serait recueilli devant les victimes».

Depuis, l’image de son frère le hante. «Adil présentait trois impacts de balles sur le corps», détaille Naushad Hussain, «un au niveau du cou, les deux autres dans la poitrine».