Corée du Nord : nouveau destroyer, armes tactiques guidées... Kim Jong-un accélère l'armement nucléaire de sa Marine

Le chef de l'Etat nord-coréen Kim Jong-un a ordonné l'intensification de l'armement nucléaire des navires militaires, rapporte l'agence officielle du pays.

Connu pour ses démonstrations de force, le leader de la Corée du Nord veut accélérer le pas en matière de défense. Kim Jong-un a lancé un tout récent programme d'armement nucléaire concernant les navires, quelques jours seulement après avoir dévoilé le nouveau destroyer lors d'une cérémonie.

En effet, le dirigeant était venu voir samedi ce vaisseau baptisé «Choe Hyon», long de près de 150 mètres, qui peut être équipé de «missiles nucléaires tactiques à courte portée», d'après le site américain spécialisé NK News.

Selon l'agence officielle KCNA, le chef de l'Etat entend faire de ce nouveau destroyer le moyen de renforcer la Marine, afin qu'elle devienne, in fine un maillon «essentiel de la défense nationale et un élément de la dissuasion nucléaire».

Canons navals automatiques et brouillage radar

«Choe Hyon» doit entrer «en service au début 2026», souffle cette même source qui ajoute que des essais ont d'ores et déjà été effectués. «Des tirs ont été effectués le 28 avril avec des missiles de croisière supersoniques, des missiles de croisière stratégiques, des missiles anti-aériens et des canons navals automatiques de (calibre) 127 mm», indique l'agence officielle nord-coréenne.

Dès le lendemain, ce mardi 29 avril, des «armes tactiques guidées mer-mer, plusieurs types de canons navals automatiques ainsi que des canons à fumée et de brouillage radar» ont ensuite été mis à contribution, poursuit le média d'Etat.

Alors qu'il s'était déplacé dès le mois dernier pour voir l'avancée de l'équipement de ses vaisseaux, Kim Jong-un entend, via l'accroissement des performance de la marine, dissuader un peu plus la tenue des exercices militaires décrits comme «agressifs» menés par Séoul et Washington, conclut l'agence officielle KCNA.