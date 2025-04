Irlande : huit ans de prison pour un adolescent radicalisé qui avait attaqué au couteau un aumônier de l'armée

Un adolescent de 17 ans a été condamné à huit ans de prison ce mardi 29 avril à Dublin pour tentative de meurtre sur un aumônier de l'armée irlandaise, qu'il avait attaqué au couteau après s'être radicalisé en ligne avec des contenus de Daesh.

Le mineur devra suivre des programmes de déradicalisation. Un individu âgé de 17 ans a été condamné ce mardi 29 avril à huit ans d’emprisonnement pour avoir poignardé à sept reprises un aumônier de l'armée en Irlande.

Le 15 août 2024, le jeune homme au profil psychologique inquiétant avait attaqué le père Paul Murphy, armé d'un couteau de chasse dans la caserne de Renmore près de Galway, dans l'ouest du pays.

Âgé de 16 ans au moment des faits, le condamné s'était rendu à la caserne «avec l'intention de tuer un membre» de l'armée a tranché le juge Paul McDermott qui a prononcé la sanction à Dublin hier.

Radicalisé sur Internet

Lors du procès, le jeune homme avait exprimé de «sincères regrets», après avoir plaidé coupable de tentative de meurtre. Il a ajouté ne plus se souvenir de cette attaque.

Diagnostiqué autiste, cet adolescent n'avait jamais été condamné ou signalé à la police. Il s'était converti à l'islam à l'âge de de 15 ans, mais des contenus extrémistes sur Internet lui en ont donné une «vision déformée», a ajouté le juge.

«Des adolescents vulnérables, très influençables et pourtant intelligents peuvent être la cible d'une propagande dangereuse, manipulatrice, mensongère et malveillante de la part de terroristes ou de sympathisants terroristes», a regretté Paul McDermott, qui évoque des contacts avec des personnes radicalisées qui l'auraient convaincu d'effectuer un passage à l'acte en réponse à la situation au Mali.

Lors de l'audience, Paul Murphy avait déclaré lui accorder son pardon, avant de le serrer dans ses bras. Il a fait de même mardi lorsque le juge a prononcé la peine. «Ce jeune garçon va passer quelques années en prison. Mon espoir et ma prière sont qu'il réintègre la société capable (...) d'y apporter une contribution plus positive», a déclaré l'aumônier, qui avait dû être opéré, et a partiellement perdu la sensibilité dans ses bras, visés par les coups.

En plus des huit années de prison, il a également été condamné à deux ans avec sursis sous conditions, dont la participation à des programmes de déradicalisation. Un drapeau de Daesh avait été découvert par les enquêteurs dans les affaires de l'individu.