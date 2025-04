Israël : les images impressionnantes des incendies dévastateurs à l’ouest de Jérusalem (vidéos)

Plusieurs incendies dévastateurs ont été constatés, ce mercredi 30 avril, à l’ouest de Jérusalem. Les secours israéliens sont mobilisés et des vidéos montrant la gravité de la situation ont fait le tour des réseaux sociaux.

Des flammes qui font craindre le pire. Ce mercredi 30 avril, la police israélienne a fermé l'autoroute entre Jérusalem et Tel Aviv et évacué des communes le long de cet axe routier en raison d'incendies dans la zone, déjà ravagée par le feu il y a une semaine.

À l’heure où les secours sont fortement mobilisés pour faire face aux flammes, qui ne cessent de se propager en raison des vents violents et des températures élevées, l’armée a été déployée sous l’ordre du ministre de la Défense, Israël Katz.

Au moins 22 personnes ont été légèrement blessées. Elles ont été prises en charge par les services d’urgence du Magen David Adom (MDA) et la situation a été qualifiée d’«urgence nationale».

Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos ont été publiées, témoignant de la gravité de la situation. La passagère d’un véhicule a filmé ces flammes qui dévorent l’axe routier entre Jérusalem et Tel Aviv. La vidéo, d’une durée de 34 secondes, montre des véhicules l’importance des fumées et du feu.

"תיסע, אנחנו בתוך האש": תיעוד דרמטי מהשרפה בכביש 1https://t.co/EW5RV6ILBTpic.twitter.com/zRchsBnjyd — החדשות - N12 (@N12News) April 30, 2025

Sur une autre vidéo, on peut voir les automobilistes abandonner leur voiture au milieu des voies alors que les flammes ravagent les zones boisées près de l’autoroute.

רון טוביה, אזרח שפונה מכביש 1 בעקבות השריפות: ״הרכב שלי תקוע שם, ביקשתי לפתוח תלונה. אמרו לי - ׳בעיה שלך, יש עוד 200 כמוך״https://t.co/K1FXpOUENQ | @Ofer_Hadad@AmalyaDuekpic.twitter.com/TKXEQZl9tQ — החדשות - N12 (@N12News) April 30, 2025

«C’est l’un des événements les plus difficiles dont je me souvienne», a commenté un commissaires des pompiers et des secours, dont les propos ont été relatés par le média israélien N12 News.

D'autres images montrent des militaires et des secouristes courir sur les voies tandis que les voitures étaient à l'arrêt, complètement vides.

תיעוד מכביש 1: הרכבים הנטושים באמצע הנתיבים@ndvoripic.twitter.com/l7podl2VGP — החדשות - N12 (@N12News) April 30, 2025

En raison de cette situation catastrophique, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé l’arrivée imminente de trois avions d’Italie et de Croatie pour aider à lutter contre les importants incendies.

«Il a été convenu jusqu'à présent que trois avions provenant d'Italie et de Croatie arriveront en Israël dès que possible», selon un communiqué du bureau du Premier ministre.