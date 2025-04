Leur fils de 1 an testé positif au Fentanyl et au THC, deux parents interpellés aux Etats-Unis

Les parents d'un enfant de 1 an ont été arrêtés aux États-Unis après que leur bébé a été testé positif au Fentanyl et au THC.

Une situation incompréhensible. Aux États-Unis, les parents d’un enfant de 1 an ont été arrêtés, après un test révélant des traces de Fentanyl et de THC (un principe actif du cannabis) chez le bébé.

Ce 22 avril, les autorités ont au départ été intervenues pour une urgence médicale. Le bureau du shérif du comté de Tuolumne, dans l’État de Californie, s'est rendu au domicile de l’enfant qui avait cessé de respirer, après s’être étouffé.

Réanimé sur les lieux, le bébé a ensuite été emmené dans un hôpital local pour être ausculté, puis remis à ses parents : Rory Kerr, âgée de 22 ans, et Denaun Davis, 32 ans.

Une deuxième réanimation

Mais, le bébé a été une nouvelle fois admis dans l’établissement de santé, dès le lendemain. C'est là qu'un test anti-drogue a été réalisé.

«L’enfant ne réagissait plus, (...) a été réanimé avec succès, et plus tard, transféré à un hôpital hors zone pour recevoir un traitement lié à l’empoisonnement», explique le rapport de police.

Une enquête a immédiatement été ouverte. «Des détectives ont exécuté le mandat de perquisition et ont trouvé de nombreux objets contenant des résidus de narcotiques, ainsi qu’un Narcan usagé, à l’intérieur du camping-car où vivait la famille», a déclaré la police.

Pendant les recherches, les officiers ont également découvert des preuves que l’un des parents avait administré du Narcan (un vaporisateur nasal indiqué en urgence pour inverser les effets d’une surdose d’opioïde) à l’enfant.

Les parents ont été arrêtés et inculpés pour des faits d’abus sur mineur, y compris des sévices susceptibles de causer de graves lésions corporelles ou la mort. L’enfant a été placé.