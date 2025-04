Pourquoi la célèbre Tour de Londres sera-t-elle recouverte de coquelicots pour les commémorations du 8-Mai ?

La Tour de Londres va être ornée de 30.000 coquelicots en céramique pendant six mois à compter du 8 mai prochain afin de rendre hommage aux soldats britanniques morts au combat lors de la Seconde Guerre mondiale.

Une date anniversaire célébrée en grande pompe. La Tour de Londres va se parer de 30.000 coquelicots en céramique à l'occasion des célébrations marquant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

The first poppy has been planted at the @TowerOfLondon 🌺 Chief Yeoman Warder Rob Fuller planted the first of almost 30,000 ceramic poppies for The Tower Remembers commemorative display.



📆 6 May - 11 Nov 25

➡️ https://t.co/zH9zctgR5K

🌺 Ceramic poppies on loan from @I_W_Mpic.twitter.com/OEVIHR9QaK

— The Tower of London (@TowerOfLondon) April 22, 2025