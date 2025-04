Syrie : frappes d’Israël contre un «groupe extrémiste», luttes entre formations armées… Ce que l’on sait de la situation alarmante dans le pays

Les autorités israéliennes ont annoncé avoir mené une frappe en Syrie contre un «groupe extrémiste», appelant les autorités à protéger la communauté druze. Un événement qui intervient un mois après les massacres ayant visé la minorité alaouite.

Des violences confessionnelles en hausse. Un mois après les massacres qui ont visé la minorité alaouite – dont est issu Bachar al-Assad -, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense ont annoncé mercredi qu'Israël avait mené une frappe en Syrie contre un «groupe extrémiste» afin d'envoyer un «message ferme» aux autorités pour qu'elles protègent la communauté druze.

«L'armée israélienne a mené une action d'avertissement et frappé l'organisation d'un groupe extrémiste qui se préparait à attaquer la population druze de la ville de Sahnaya, dans la région de Damas», ont-ils indiqué.

«Dans le même temps, un message ferme a été adressé au régime syrien : Israël attend de lui qu'il agisse pour protéger la communauté druze», a ajouté le texte.

Seize membres des forces de l'ordre ont été tués dans ces violences confessionnelles durant la nuit à Sahnaya, ville située à 15 kilomètres au sud-ouest de Damas, a annoncé le ministère syrien de l'Intérieur ce mercredi.

«Instruction à l’armée»

De son côté, le chef d'état-major israélien Eyal Zamir a ordonné à l'armée de se tenir prête à frapper des objectifs du pouvoir en Syrie en cas de nouvelles violences contre la communauté druze dans ce pays. Dans le détail, celui-ci a «donné instruction à l'armée de se préparer à frapper des cibles du pouvoir syrien si la violence contre la communauté druze persistait».

Depuis mardi, les combattants ont fait une trentaine de morts. Les druzes, une communauté ésotérique issue d'une branche de l'islam, sont considérés avec méfiance par le courant extrémiste sunnite dont sont issues les nouvelles autorités.

Ils forment environ 3% de la population syrienne et vivent principalement dans le sud, notamment la province de Soueida, proche d'Israël, mais aussi dans des poches du nord-ouest et près de Damas. Les druzes, estimés à quelque 700.000, se sont principalement attachés à protéger leurs territoires et ont évité en grande partie l'enrôlement forcé dans l'armée syrienne.

Lors d'une réunion de dignitaires druzes convoquée à Beyrouth pour débattre de la situation en Syrie, le chef libanais Walid Joumblatt a appelé ses coreligionnaires en Syrie à «refuser l'ingérence d'Israël».