Syrie : plus de 70 morts, «campagne génocidaire, frappes d’Israël contre un «groupe extrémiste»… Ce que l’on sait de la situation alarmante dans le pays

Au moins 73 personnes sont mortes ces deux derniers jours dans des combats entre druzes et groupes armés liés au pouvoir près de Damas en Syrie, illustrant l’instabilité persistante du pays depuis la chute de Bachar al-Assad.

De nouveaux massacres qui viennent fragiliser le nouveau pouvoir syrien. Un mois après les massacres qui ont visé la minorité alaouite – dont est issu Bachar al-Assad -, la diplomatie française a vivement condamné ce jeudi les violences confessionnelles dont font l’objet les populations druzes présentes au sud de Damas, après que 73 personnes ont été tuées dans la région ces deux derniers jours à l'issue de combats entre cette minorité et des groupes armés liés au pouvoir.

«La France appelle l’ensemble des acteurs syriens et régionaux à l’arrêt des affrontements et invite les autorités syriennes à tout mettre en œuvre pour rétablir le calme et promouvoir la paix civile entre l’ensemble des composantes de la société civile syrienne, comme elles en ont pris l’engagement à de nombreuses reprises et notamment dans la déclaration conjointe de Paris du 13 février 2025», a indiqué le Quai d'Orsay.

Un message sur les réseaux sociaux comme point de départ

Les combats près de Damas ont été déclenchés lundi soir par une attaque de groupes armés affiliés au pouvoir contre Jaramana, après la diffusion sur les réseaux sociaux d'un message audio attribué à un druze et jugé blasphématoire à l'égard du prophète Mahomet.

Les heurts à Jaramana ont fait 17 morts mardi avant de s'étendre mercredi à Sahnaya où 22 combattants de deux camps ont péri, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Mercredi aussi, 15 combattants druzes ont péri dans une embuscade sur une route menant à Sahnaya, d'après l'ONG.

Des accords entre représentants des druzes et du pouvoir ont permis de rétablir le calme mardi soir à Jaramana, une banlieue de Damas, et mercredi soir à Sahnaya, à 15 km au sud-ouest de Damas, où des forces de sécurité ont été déployées.

Les autorités syriennes avaient averti qu'elles «frapperaient d'une main de fer tous ceux qui cherchent à saper la stabilité de la Syrie», accusant des «groupes hors-la-loi» d'avoir provoqué les violences.

Le pouvoir syrien a dans ce contexte réaffirmé son «engagement ferme à protéger toutes les composantes du peuple syrien, y compris la communauté druze». Il a aussi exprimé «son rejet catégorique de toute ingérence étrangère» après l'intervention militaire israélienne.

L'intervention de la communauté internationale réclamée

Face à la situation, la plus haute autorité spirituelle des druzes de Syrie, cheikh Hikmat al-Hajri, a dénoncé jeudi une «campagne génocidaire» contre sa communauté et s'en est pris au pouvoir d'Ahmad al-Chareh, réclamant «une intervention immédiate de forces internationales».

«Nous ne faisons plus confiance à une entité qui prétend être un gouvernement (...) Un gouvernement ne tue pas son peuple en recourant à ses propres milices extrémistes, puis, après les massacres, prétend que ce sont des éléments incontrôlés». «Un gouvernement protège son peuple.»

Pour rappel, les druzes sont une minorité ésotérique issue de l'islam chiite et ses membres sont répartis notamment entre le Liban, la Syrie et Israël. Les alaouites sont une autre branche minoritaire de l'islam, tandis que le sunnisme et le chiisme en sont les deux principaux courants

Les frappes israéliennes considérées comme de l'ingérence

Affirmant vouloir défendre les druzes, Israël, pays voisin de la Syrie avec laquelle il est techniquement en guerre, a mené plusieurs frappes affirmant cibler des objectifs du pouvoir syrien.

Au Liban voisin, le chef druze libanais, Walid Joumblatt, a accusé Israël d'instrumentaliser les druzes de Syrie. «Israël continue de vouloir appliquer son plan de toujours (...) consistant à morceler la région en entités confessionnelles et étendre le chaos», a-t-il déclaré fin mars.

Dès la chute de Bachar al-Assad le 8 décembre dernier, renversé par une coalition de factions rebelles islamistes dirigée par Ahmad al-Chareh après plus de 13 ans de guerre civile, Israël a multiplié les gestes d'ouverture envers les druzes. Mais les dignitaires druzes ont réaffirmé leur attachement à l'unité de la Syrie et rejeté les menaces israéliennes contre le pouvoir syrien.

«En se plaçant en protecteur de la communauté druze, Israël espère à la fois se trouver des alliés locaux, particulièrement dans le sud syrien, mais aussi peser dans la balance à un moment où le futur de la Syrie reste incertain (...)», estime Michael Horowitz, un analyste indépendant.

Les druzes forment environ 3% de la population syrienne et vivent principalement dans le sud, notamment la province de Soueida, proche d'Israël, mais aussi dans des poches du nord-ouest et près de Damas. Estimés à quelque 700.000, ils se sont principalement attachés à protéger leurs territoires et ont évité en grande partie l'enrôlement forcé dans l'armée syrienne.