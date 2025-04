Voici la durée des vacances scolaires des pays européens

S’il est un domaine où les pays européens ne sont pas égaux, c’est bien celui du nombre de semaines de vacances scolaires par an. Tour d’horizon des pays les plus stricts… et des plus généreux.

La durée des vacances scolaires, voilà un sujet de débat au sein des familles, mais aussi à l’échelle européenne. Si les pays membres de l’UE partagent de nombreuses politiques communes, il n’en va pas de même lorsqu’il s’agit des congés scolaires. D’un bout à l’autre du continent, la durée des vacances varie fortement.

D’après les données de l’OCDE pour l’année 2023, l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Grèce et la Roumanie figurent parmi les pays les plus généreux avec pas moins de dix-sept semaines de vacances par an.

À l’inverse, l’Allemagne se montre bien plus stricte, avec moins de dix semaines de congés scolaires. Même constat chez son voisin, le Danemark, dont le calendrier ne prévoit que 90 jours de vacances, soit près d’un mois de moins qu’en France.

Les élèves français, justement, sont parmi les mieux lotis du continent, avec un total de seize semaines de vacances par an. Un chiffre qui s’explique par un système scolaire bien particulier.

Depuis plusieurs décennies, la France a en effet adopté un rythme régulier alternant sept semaines de classe et deux semaines de vacances, quatre fois par an. L’objectif est de permettre aux élèves de récupérer régulièrement afin de maintenir un bon niveau scolaire tout au long de l’année.

Entre 9 et 17 semaines de vacances, à chaque pays son régime

Voici donc, en moyenne, le nombre de semaines de vacances scolaires dans les pays membres de l’Union européenne, selon les données de l’OCDE.

Estonie : 17 semaines

Lettonie : 17 semaines

Lituanie : 17 semaines

Grèce : 17 semaines

Roumanie : 16,8 semaines

France : 16 semaines

Italie : 15,8 semaines

Portugal : 15 semaines

Belgique : 15 semaines

Croatie : 14,8 semaines

Autriche : 14,4 semaines

Irlande : 14 semaines

Hongrie : 14 semaines

Espagne : 13,8 semaines

Pologne : 13,8 semaines

Slovénie : 13,8 semaines

Suède : 13,6 semaines

Finlande : 13,4 semaines

Bulgarie : 13,2 semaines

Slovaquie : 13 semaines

République tchèque : 12,8 semaines

Pays-Bas : 11,2 semaines

Danemark : 10,8 semaines

Allemagne : 9,6 semaines

Nombre de semaines de vacances des pays européen hors UE :

Angleterre : 13 semaines

Islande : 12,8 semaines

Écosse : 12 semaines

Norvège : 11,8 semaines

Suisse : 8,4 semaines

Des vacances d’été plus ou moins longues, selon les pays

Parmi les nombreuses différences qui distinguent les systèmes scolaires européens, la durée des grandes vacances d’été reste sans doute la plus visible. Selon les données de la Commission européenne, la pause estivale débute, selon les pays, entre la fin mai et la seconde quinzaine de juillet.

Sa durée varie considérablement : elle peut atteindre trois mois dans certains pays comme l’Italie, Malte ou la Lettonie, tandis qu’elle se limite à seulement six semaines au Danemark, aux Pays-Bas ou dans certaines régions d’Allemagne.

Dans plusieurs pays, la situation est encore plus complexe. En Espagne, en Allemagne, en Autriche ou en Italie — et même en Suisse, hors UE — les dates et la durée des vacances scolaires peuvent varier d’une région à l’autre.

En Suède, ce sont même les municipalités qui ont la liberté de fixer le calendrier des congés scolaires.