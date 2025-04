Voici les 8 pays dont l’économie progresse le plus rapidement en 2025

En 2025, certains pays connaissent une importante croissance de leur PIB. Voici les 8 pays dont l'économie croît la plus rapidement.

Une étude du Fonds Monétaire International, relayé par l'institut de statistiques Statista, montre quels pays bénéficient de la croissance économique la plus forte en 2025.

allemagne (0%)

Le PIB de l'Allemagne va connaître une progression de 0,9% en 2026, selon les chiffres du Fonds Monétaire International. Une année de net progrès par rapport à 2025, qui pointe à 0%. Une déception relative pour le gouvernement fédéral allemand : certes, le pays s'attendait à compter sur une progression de 0,3%, mais elle met toutefois un terme à deux années de contraction du PIB.

Japon (0,5%)

Le PIB du Japon progressera de manière stable en 2025 et en 2026. Le Fonds Monétaire International annonce que celui-ci progressera de 0,5% ces deux années. De quoi continuer à faire du Japon l'une des économies les plus fortes du monde (4e pays en terme de PIB total avec 5.050 milliards de dollars).

France (0,6%)

La France, 10e du classement des PIB mondiaux avec 2.602 milliards d'euros, pourrait grimper dans les prochaines années. En effet, l'année 2025 est synonyme de progrès avec +0,56% et 2026 pourrait voir la courbe continuer de s'infléchir dans la bonne direction, avec 0,4% de progrès, portant l'année 2026 à +1%.

royaume-uni (1,1%)

Le Royaume-Uni a pu bénéficier d'une année 2024 satisfaisante, notamment grâce à un premier trimestre supérieur aux attentes. Cette croissance, en progrès depuis la pandémie mondiale, se poursuit en 2025 avec +1,1%. L'année 2026 devrait se montrer encore plus fructueuse avec +1,4%.

Russie (1,5%)

Cette dernière décennie, le PIB russe a connu de nombreux écarts dont l'implication vient de la guerre menée avec l'Ukraine. En 2014, le PIB par habitant était de 13.000 euros par an. Celui-ci a drastiquement chuté jusqu'à atteindre 8.000 euros par an, en 2016. Les six années suivantes ont été positives, amenant le PIB par habitant jusqu'à 14.500 euros par an. Mais l'invasion de l'Ukraine, particulièrement coûteuse, a de nouveau fait chuter ce chiffre, passant de 14.500 à 12.000 en quelques mois. Depuis, la progression du PIB russe est stable et s'établit à 1,5% en 2025.

Etats-Unis (1,8%)

Aux Etats-Unis, l'année 2025 poursuit une lente progression du PIB nationale (+1,8%), qui n'a été interrompue dans les 50 dernières années que par la pandémie du Covid et par la crise économique de 2008. Les prévisions des économistes indiquent que cette courbe va continuer de s'infléchir positivement jusqu'en 2029.

Chine (4%)

La Chine continue de conforter sa place de première économie mondiale avec un total de 24.000 milliards d'euros de PIB. Même si son PIB par habitant est nettement moins fort (12.000 euros annuels) en raison de sa démographie, le pays asiatique continue de progresser avec une forte croissance : +4% en 2025 et une croissance similaire annoncée en 2026.

Inde (6,1%)

L'Inde connaît la croissance économique la plus importante, avec 6,1%. Classé dans les BRICS, l'Inde peut compter sur la première démographie mondiale (1,44 milliard d'habitants) pour dynamiser rapidement son économie. Une tendance qui ne devrait pas s'estomper de si tôt : les prévisions donnent l'année 2026 encore plus forte avec +6,2%.