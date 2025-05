«Actuellement, la priorité est de défendre Jérusalem» : Benjamin Netanyahou inquiet face à la propagation des incendies en Israël

Le Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou a averti mercredi que les feux de forêt qui se propagent rapidement près de Jérusalem pourraient atteindre la ville.

Des feux de forêt d'une rare violence. Depuis plusieurs jours, les secours israéliens sont en état d'alerte maximale après le départ de plusieurs incendies dévastateurs, principalement à l'ouest de Jérusalem, les plus importants depuis des années.

Prime Minister Benjamin Netanyahu is continuing to hold updates and assessments on the fire with National Security Minister Itamar Ben-Gvir and all of the security and rescue services. pic.twitter.com/1McB3Q8xTS

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 30, 2025