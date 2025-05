Du serpent mort servi à la cantine : une centaine d'écoliers intoxiqués, une enquête ouverte

La Commission nationale des droits de l'homme (NHRC) de l'Inde a annoncé ce jeudi 1er mai avoir ouvert une enquête après l'intoxication d'une centaine de jeunes élèves du nord-est du pays qui ont mangé un plat où avait été découvert un serpent mort le 24 avril dernier.

Un repas au goût amer pour les enfants intoxiqués et leurs familles. La Commission nationale des droits de l'homme (NHRC) de l'Inde a officiellement ouvert une enquête ce jeudi après l'intoxication d'une centaine de jeunes élèves du nord-est du pays le 24 avril dernier.

«La Commission nationale des droits de l'homme (NHRC) de l'Inde a pris connaissance d'office d'un rapport des médias selon lequel plus de 100 enfants sont tombés malades après avoir consommé un repas de midi dans une école publique, dans la région de Mokama, au Bihar, le 24 avril 2025. Selon certaines informations, le cuisinier aurait servi la nourriture aux enfants après en avoir retiré un serpent mort», a assuré la NHRC dans un communiqué.

NHRC, India takes suo motu cognizance of the media report about more than 100 children falling ill after consuming mid-day meal in the Mokama area of Patna, Bihar. May like to refer to the press release at: https://t.co/KnuBeH0JEm#HumanRightsViolations#school#middaymealpic.twitter.com/ARiNu2VHpi

— NHRC India (@India_NHRC) May 1, 2025