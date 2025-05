L'accord signé mercredi entre Washington et Kiev permettra de financer des "projets d'extraction de minerais, de pétrole et de gaz" sur le sol ukrainien, a affirmé la ministre ukrainienne de l'Economie Ioulia Svyrydenko, en visite à Washington. "Le document dans sa forme actuelle est une garantie de réussite pour nos deux pays - Ukraine et Etats-Unis", a écrit la ministre dans un message sur Facebook, assurant aussi que l'Ukraine garderait "entièrement la propriété et le contrôle" de ses ressources naturelles.