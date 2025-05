Inde-Pakistan : soldats, avions... Quelles sont les forces militaires de chaque pays ?

Alors que les tensions ne cessent de s'accroître entre l'Inde et le Pakistan après l'attentat qui a fait 26 morts mardi dernier dans la région du Cachemire, des soldats des deux pays échangent depuis plusieurs nuits des tirs à la frontière, faisant craindre un potentiel affrontement direct.

Une guerre est-elle imminente ? Le Pakistan dit craindre à tout moment une attaque de l'Inde en raison de l'attentat de mardi dernier qui a fait 26 morts dans la partie indienne de la région du Cachemire, que New Delhi impute à un groupe terroriste pakistanais.

Ces deux derniers jours, l'Inde et le Pakistan ont alimenté une véritable escalade, se menaçant mutuellement de représailles. De telle sorte que des soldats des deux armées respectives échangent depuis plusieurs nuits des tirs à la frontière qu'ils ont en commun le long des 770 km de la «ligne de contrôle» (LoC), notamment depuis le cessez-le-feu qui a conclu leur première guerre en 1949.

Les deux voisins revendiquent la souveraineté de l'ensemble de ce territoire à majorité musulmane depuis la partition sanglante qui a suivi leur indépendance en 1947. La partie indienne du Cachemire est le théâtre d'une insurrection séparatiste engagée en 1989. Elle a fait plusieurs dizaines de milliers de morts, rebelles, soldats indiens et civils.

Pour rappel, l'Inde - le pays le plus peuplé du monde, avec 1,4 milliard d'habitants - et le Pakistan - 240 millions d'habitants - disposent tous deux de l'arme nucléaire et de puissantes forces armées. Celles du Pakistan sont largement équipées de matériel chinois, ainsi que de drones turcs.

Du simple au double entre le Pakistan et l'Inde

Première importatrice d'armes de la planète, d'après l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, l'Inde s'est longtemps fournie auprès de la Russie mais s'est diversifiée en se tournant vers les États-Unis, la France et Israël. Les deux pays ont augmenté leurs capacités militaires depuis le dernier incident armé d'envergure qui les a opposés en 2019, après une attaque-suicide contre un convoi de soldats indiens.

Concernant l'état de leurs forces, selon les statistiques de l'Institut international pour les études stratégiques (IISS) basé à Londres, le Pakistan dispose de 660.000 effectifs militaires, 291.000 policiers et paramilitaires pour un budget de 10 milliards de dollars (moins de 9 milliards d'euros) pour l'année 2025.

Islamabad dispose également de missiles nucléaires sol-sol et air-sol, de portée courte ou intermédiaire. Le pays souhaite aussi s'équiper en sous-marins susceptibles de lancer des têtes nucléaires. Dans le détail, le Pakistan compte 812 avions, 322 hélicoptères, 6.137 véhicules blindés et 4.619 pièces d'artillerie.

Quant à l'Inde, son armée se compose de 1.475.000 soldats, 1.616.000 policiers et paramilitaires avec un budget de 81 milliards de dollars (environ 71 milliards d'euros) pour la défense en 2025. Cette puissance peut compter essentiellement sur des missiles sol-sol, de portée intermédiaire pour le nucléaire. Des missiles longue portée seraient notamment en cours de test. L'Inde développerait en outre des forces sous-marines susceptibles de lancer des têtes nucléaires. Enfin, elle possède 1.437 avions, 995 hélicoptères, 7.074 véhicules blindés et 11.225 pièces d'artillerie.