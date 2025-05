Qui est Ethel Caterham, la nouvelle doyenne de l'humanité ?

A 115 ans, Ethel Caterham, supercentenaire britannique, est devenue la doyenne de l'humanité. Elle succède à Inah Canabarro Lucas, décédée à 116 ans, le 30 avril 2025.

Ethel Caterham est née en 1909. Elle est devenue la plus vieille femme de sa région en 2019, de son pays en 2022 et enfin du monde, en 2025. Elle ne cesse de battre les records de longévité.

La native de Shipton Bellinger est la seule personne à être née lors de la première décennie du XXe siècle et elle est seulement la troisième personne britannique à vivre plus de 115 ans. D'un point de vue mondial, elle succède à Inah Canabarro Lucas, une femme brésilienne décédée à 116 ans. Le record absolu appartient toujours à la Française Jeanne Louise Calment, qui s'est éteinte à l'âge de 122 ans et 164 jours.

Ethel Caterham est née dans le Hampshire en 1909. Elle est la deuxième d'une fratrie de huit enfants, éduqués dans la petite ville de Tidworth, dans le sud de l'Angleterre. Elle n'est pas la seule de sa famille à avoir nettement dépassé la moyenne d'âge : l'une de ses soeurs, Gladys Babilas, a également dépassé le centenaire, vivant jusqu'à 104 ans.

La nouvelle doyenne a rencontré son mari, Norman Caterham, en 1931 et est restée avec lui jusqu'à son décès en 1976. Le couple a vécu à Harnham, autre ville du sud du pays, avant de déménager à l'étranger, notamment Hong Kong et Gibraltar. Ethel Caterham a notamment profité de ses expériences lointaines pour enseigner l'Anglais. A la perte de son mari, elle a regagné le Royaume-Uni.

Elle n'a jamais manqué d'impressionner par la durabilité de ses facultés. Par exemple, elle continuait à conduire elle-même jusqu'à ses 97 ans. De même, elle jouait au bridge dans ses années centenaires. Elle vit désormais dans une maison de repos à Lightwater.

Le secret de la longévité : «prendre chaque chose à son rythme, les hauts et les bas»

En 2020, elle a beaucoup fait parler en résistant au Covid-19, qu'elle a combattu à 111 ans. Cette prouesse lui a notamment valu la visite du maire de Surrey Heath. Interrogée au sujet de sa longévité, elle a expliqué : «prendre chaque chose à son rythme, les hauts et les bas», tel est son secret.

Les records de longévité sont détenus par les femmes, dont l'espérance de vie moyenne est plus longue de 5 à 7 années dans les pays occidentaux. En France, les hommes vivent 79,1 ans contre 85,1 ans pour les femmes. Cette différence s'explique par de nombreux facteurs, dont l'exposition à des conditions de travail pénibles plus élevée chez les hommes.