«Un choc profond et une tristesse indicible» : ce que l’on sait de la mort d'un député au Kenya abattu en pleine rue

Le meurtre d'un député kényan abattu mercredi par balles en pleine rue de la capitale Nairobi semble «prémédité», a affirmé ce jeudi la police de ce pays d'Afrique de l'Est, le président William Ruto demandant à ce que les responsables «rendent des comptes».

Un député kényan a été abattu mercredi en pleine rue dans la capitale Nairobi, a indiqué le président de l'Assemblée nationale, confirmant des informations diffusées par les médias. Selon les premiers éléments évoqués par la police ce jeudi, il s’agirait d’un assassinat «prémédité».

«La nature de ce crime semble être à la fois ciblée et préméditée», a déclaré le porte-parole de la police nationale, Muchiri Nyaga, dans un communiqué publié sur X. Le meurtre de Charles Ong'ondo Were, membre du Mouvement démocratique orange (ODM) de Raila Odinga, opposant historique kényan qui a formé une alliance avec le président William Ruto ces derniers mois, a eu lieu mercredi vers 19h30 (16h30 GMT).

#KENYA: Police spokesperson Muchiri Nyaga described the killing of Kenyan Member of Parliament Hon. Charles Ong’ondo Were as a “heinous and senseless crime.” He added, “The nature of this crime appears to be both targeted and predetermined.”



Senior police officers and detectives… pic.twitter.com/eMaPy0a7rx

— Kaab TV (@KaabTV) May 1, 2025