Une vision «égoïste» des États-Unis : Kamala Harris fustige la politique de Donald Trump, pour sa première prise de parole depuis sa défaite

Kamala Harris, qui avait fait profil bas depuis sa défaite à l'élection présidentielle américaine en novembre dernier face à Donald Trump, a enfin pris la parole contre son ancien adversaire. Elle a, dans un discours donné à San Francisco, pointé du doigt un début de mandat «égoïste» et «chaotique».

Elle s’était retirée de la scène médiatique après sa défaite, en novembre dernier. Enfin, Kamala Harris, ancienne vice-présidente des États-Unis et malheureuse candidate à l’élection présidentielle américaine, a pris la parole dans un premier discours. Dans ce dernier, prononcé à San Francisco, en Californie, elle a dénoncé un exercice «égoïste» du pouvoir par Donald Trump.

S’adressant directement aux Américains, elle les a appelés à ne pas se laisser «berner» par le «chaos» apparent du début de mandat de l’ancien magnat de l’immobilier, qui a récemment fêté ses cent jours au Bureau ovale.

Elle a accusé le républicain de mettre en œuvre un «programme qui a été élaboré pendant des décennies» par les conservateurs du pays. Ce programme viserait «à réduire l’éducation publique, (...) à réduire la taille du gouvernement, puis à privatiser ses services. Tout cela en accordant des allègements fiscaux aux plus riches», a-t-elle résumé pendant sa prise de parole.

Donald Trump plus impopulaire que jamais

Selon la démocrate, son ancien adversaire aurait une vision «étriquée» de l’Amérique, «où l’on punit ceux qui disent la vérité, où l’on favorise les fidèles, où l’on tire profit de son pouvoir et où l’on laisse les autres se débrouiller seuls».

«Le président Trump, son administration et leurs alliés misent sur l’idée que la peur peut être contagieuse», a-t-elle affirmé. Mais «la peur n'est pas la seule chose qui est contagieuse, le courage est contagieux», a-t-elle ajouté.

Elle a également laissé planer le doute quant à une future candidature : selon la presse américaine, Kamala Harris pourrait tenter une nouvelle course à la Maison Blanche en 2028, ou viser la Californie en 2026.

Ce début du deuxième mandat sous l’administration Trump a été marqué par plus de 140 décrets présidentiels - dont beaucoup ont été bloqués en justice. Entre les droits de douane, l’effort anti-immigration et d’autres décisions plus farfelues, comme le changement du nom du Golfe du Mexique, Donald Trump chute actuellement dans les sondages : il affiche le début de mandat le plus impopulaire depuis la Seconde Guerre mondiale.