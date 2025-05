Allemagne : une voiture fonce dans la foule à Stuttgart, plusieurs personnes blessées

Plusieurs personnes ont été blessées après qu’une voiture a foncé dans la foule vendredi à Stuttgart, dans le sud-ouest de l’Allemagne, selon les secours, sans que l’on sache dans l’immédiat s’il s’agit ou non d’un acte délibéré.

C’est peut-être la deuxième attaque à la voiture bélier en Allemagne depuis le début de l’année. Ce vendredi, à Stuttgart un individu a foncé dans la foule, faisant plusieurs blessés.

«Une voiture a percuté un groupe de personnes», dans le quartier d’Olgaeck du centre-ville de Stuttgart, a déclaré la police municipale sur X. Les pompiers ont signalé «plusieurs blessés, dont certains graves», sur la même plateforme.

Le drame s'est produit aux alentours de 18H selon les dires d’une porte-parole de la police, rapportés par le journal Stuttgarter Nachricheten. Le conducteur a été arrêté d'après les médias locaux, qui n’ont cependant pas donné de détails supplémentaires pour le moment.

#Update Nachdem ein Auto im Bereich #Olgaeck offenbar in eine Personengruppe gefahren war, dauert unser Polizeieinsatz an. Aktuell kommt es in #Mitte zu starken Verkehreinschränkungen. Bitte umfahren Sie den Bereich! Auch der Stadtbahnverkehr ist teils unterbrochen. #s0205 Ihre…

— Polizei Stuttgart (@PP_Stuttgart) May 2, 2025