États-Unis : des milliers d'Américains ont défilé contre Donald Trump

Des milliers d'Américains ont manifesté, à travers différentes villes, contre le président républicain Donald Trump. Un événement rare, puisque le 1er-Mai n'a pas la même résonance aux États-Unis qu'en Europe.

Donald Trump souffre encore et toujours d’une popularité en berne. Plusieurs milliers d’Américains ont défilé ce jeudi 1er-Mai à travers les États-Unis. De New York jusqu’à Los Angeles, ces manifestants s’opposaient à la politique de Donald Trump, et à sa «tyrannie».

Traditionnellement, le premier jour du mois de mai n’est pas un moment de mobilisation populaire, comme en Europe, signe d’un véritable ras-le-bol aux États-Unis.

Des dizaines de syndicats locaux et d’organisations de la société civile américaines se sont ainsi saisis de cette journée internationale pour défendre «les droits des travailleurs», comme ceux des migrants face à l’offensive tous azimuts du président américain.

Un gouvernement de type «autoritaire»

«Nous pensons que les ultra-riches sont en train de prendre le pouvoir dans ce pays, et s'en prennent à la classe ouvrière et la classe moyenne», a dénoncé Shane Riddle lors d'un rassemblement devant la Maison Blanche à Washington.

Cet homme âgé de 54 ans travail pour un syndicat de l’éducation en Virginie, et craint que les États-Unis ne se transforment en «un gouvernement de type autoritaire, si (les) citoyens ne font pas face à ce président et à ses alliés milliardaires».

Beaucoup des personnes présentes ce 1er-Mai manifestaient pour la première fois, note l’agence de presse. Les différents rassemblements dans la capitale n'ont regroupé que quelques centaines de manifestants, des chiffres similaires à New York, et plusieurs milliers à Los Angeles.

Se battre contre quelqu'un «qui veut devenir le roi»

À Philadelphie, le sénateur Bernie Sanders a, de son côté, rassemblé des centaines de personnes avec un syndicat local pour une étape de sa tournée nationale pour «combattre l’oligarchie».

«Aujourd'hui en Amérique, un seul homme, Elon Musk, possède davantage de richesse que les 52% de foyers américains les moins riches», a dénoncé le sénateur indépendant du Vermont, figure de la gauche américaine.

«Clairement, le peuple américain est énervé mais je ne crois pas que le Parti démocrate comprenne vraiment ce qu’il se passe«, a expliqué une manifestante à Washington. «Nous nous battons pour nous débarrasser de quelqu’un qui veut devenir le roi», a affirmé une autre manifestante interrogée, devant la Maison Blanche.

Ce début de deuxième mandat sous l’administration Trump a été marqué par plus de 140 décrets présidentiels - dont beaucoup ont été bloqués par la justice. Entre les droits de douane, l’effort anti-immigration et d’autres décisions plus farfelues, Donald Trump chute actuellement dans les sondages et affiche le début de mandat le plus impopulaire depuis la Seconde Guerre mondiale.