Etats-Unis : un défilé militaire organisé le 14 juin… le jour de l’anniversaire de Donald Trump

Donald Trump organisera officiellement un «défilé militaire» le 14 juin, date marquant les 250 ans de la création de l’armée de terre américaine. Une date qui coïncide également avec le 79e anniversaire du président.

L'armée américaine souffle ses bougies, et Donald Trump aussi. Pour son 250e anniversaire, l’armée de terre américaine ne prévoit pas de faire les choses à moitié. Plus de 6.600 soldats, au moins 150 véhicules, 50 hélicoptères, 7 fanfares et sûrement plusieurs milliers de civils sont attendus le 14 juin, pour célébrer les forces de l’ordre américaines.

Cependant, les soldats ne seront pas les seuls à faire la fête ce jour-là. En effet, Donald Trump fêtera lui aussi son 79e anniversaire le 14 juin. Une drôle de coïncidence, qui laisse à penser que le président américain prépare peut-être lui aussi un petit «happening».

Le défilé rappellera, avec des figurants et de l’équipement, la guerre d'Indépendance américaine, la guerre de Sécession, mais aussi les deux Guerres mondiales, la guerre du Vietnam et les conflits plus récents (Irak, Afghanistan etc).

Une parade à gros budget

La porte-parole de la Maison Blanche, Anna Kelly, chargée de confirmer la tenue du défilé a affirmé sur X que ce dernier se tenait dans le but de «rendre hommage aux vétérans américains, aux membres des forces armées en activité et à l’histoire militaire».

NEW: To celebrate the U.S. Army’s 250th Birthday on June 14, President Trump will honor American Veterans, active-duty servicemembers, and military history with a military parade! 🇺🇸https://t.co/49wd2IIfVh — Anna Kelly (@AnnaKelly47) May 2, 2025

L’événement a toutefois un coût démesuré, qui s’élèverait sûrement à plusieurs dizaines de millions de dollars. Les frais incluraient, entre autre, l’équipement des avions et des troupes militaires de tout le pays vers la capitale, le déplacement de véhicules, ainsi que l’hébergement et la prise en charge des milliers de militaires attendus.

Un paramètre qui avait déjà entravé la volonté du chef d'État d’organiser un tel défilé lors de son premier mandat. De plus, les chars et véhicules lourds de l’armée peuvent potentiellement endommager les routes qu’ils emprunteront, ce qui inquiète les responsables municipaux. Un festival qui risque de coûter cher à une Amérique désireuse de faire des économies.