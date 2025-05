États-Unis : une chatte survit à une chute de 115 mètres, ses propriétaires décèdent

Aux États-Unis, une chatte d'une douzaine d'années a été retrouvée vivante après une chute vertigineuse du haut d'un canyon. Les propriétaires de l'animal n'ont pas survécu à l'accident.

Une chute tragique qui n’a fait qu’une seule survivante. Aux États-Unis, une chatte d’une douzaine d’années a survécu après être tombée du haut d’un canyon de 115 mètres, dans l’Utah. L’animal était tombé avec ses propriétaires, qui sont malheureusement décédés.

Mais comment a-t-elle pu sortir indemne d’un tel accident ? Le félin était, en réalité, toujours dans sa cage de transport au moment de la chute.

En effet, la chatte, désormais baptisée «Mirage», a été retrouvée mardi «dans une cage de transport noire sale et rayée, mais semblait avoir assez bien supporté la chute», a écrit l’organisation Best Friends Animal Society, qui s’est occupée de la survivante.

A senior cat is recovering after experiencing a suspected plummet of over 350 feet off a Bryce Canyon cliff.

📷Best Friends Animal Societyhttps://t.co/YqxuEwp71vpic.twitter.com/VNEWuc3sX0 — KSL 5 TV (@KSL5TV) May 1, 2025

«Remarquablement en forme»

«Elle était un peu endolorie, mais s’est montrée amicale lorsqu’on l’a examinée, et elle a bu et mangé toute seule», a relaté l’organisation. D’autres examens ont montré que l’animal souffrait néanmoins de deux canines cassées, et de quelques côtes fissurées.



«Compte tenu de la nature de sa chute, elle est remarquablement en forme», a affirmé Judah Battista, membre de l’organisation. Ce dernier a indiqué qu’ils travaillent actuellement dans l’espoir d’entrer en contact avec la famille des propriétaires décédés de Mirage, avant de la faire adopter.

Le couple, mort entre lundi et mardi selon les autopsies, a été identifié comme étant Matthew Nannen, 45 ans, et Bailee Cran, 58 ans.