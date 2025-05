«Ils ne me pardonneront jamais» : en froid avec la famille royale, le prince Harry souhaite recoller les morceaux

Le prince Harry, en rupture avec la famille royale depuis 2020, a déclaré ce vendredi souhaiter une réconciliation et regretter de ne pas pouvoir revenir au Royaume-Uni avec sa femme et ses deux enfants.

Le prince Harry veut enterrer la hache de guerre. Après avoir perdu son recours en justice concernant la décision du gouvernement britannique de rétrograder sa protection policière au Royaume-Uni, le duc de Sussex a exprimé son désir de recoller les morceaux avec la famille royale, avec laquelle lui et sa femme sont en froid depuis plusieurs années.

«Certains membres de ma famille ne me pardonneront jamais d’avoir écrit un livre… Mais j’aimerais beaucoup me réconcilier avec eux», a-t-il déclaré à la BBC. À cela, il a ajouté ne pas pouvoir «imaginer un monde dans lequel je ne ramènerais pas ma femme et mes enfants au Royaume-uni».

Un livre polémique

Pour rappel, les tensions entre le couple princier et le reste de la famille royale avaient explosé en 2023 avec la publication de The Spare, par le prince Harry. Dans cet ouvrage, il relatait de ses mémoires explosives, n’hésitant pas à faire de nombreuses révélations sur sa famille.

Il y évoquait notamment sa relation clivante avec son frère, le prince William, les tensions qui perduraient entre le roi Charles III et lui, ou encore son avis controversé quant au remariage de son père avec Camilla.

Des remords qui surviennent juste après que la justice britannique ait décidé de lever la protection permanente, dont le prince Harry, Meghan Markle et leurs enfants bénéficiaient toujours, même après leur expatriation aux États-Unis. Rapprochement intéressé ou réelle volonté de réconciliation ? Les motivations du jeune prince restent toutefois floues.