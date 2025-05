Japon : le corps d'un chauffeur de camion tombé dans un affaissement de chaussée retrouvé

Ce vendredi, les autorités locales ont annoncé avoir retrouvé le corps sans vie d’un chauffeur de camion, tombé il y a trois mois dans un affaissement de chaussée près de Tokyo. L’homme était recherché depuis la fin janvier.

Une triste découverte. Les autorités locales ont déclaré, ce vendredi, avoir retrouvé le corps sans vie d’un chauffeur de camion, tombé il y a trois mois dans un gouffre provoqué par un affaissement de chaussée à Yashio, près de Tokyo (Japon).

«Nous avons découvert un homme dans la cabine du camion et confirmé son décès», a indiqué un porte-parole des pompiers locaux, selon l’AFP.

Un gouffre de 40 mètres

Cette découverte marque la fin de recherches, entamées depuis la fin janvier par les secouristes, afin de retrouver le conducteur du camion. L’effondrement de chaussée avait eu lieu à Yashio, à l’heure de pointe, engloutissant avec lui, un camion et son chauffeur.

Le gouffre ouvert dans le sol s'était ensuite élargi pour atteindre au moins 40 mètres de diamètre, soit presque la longueur d'une piscine olympique, où se déversaient les eaux usées. En conséquence, les secouristes avaient installé une rampe d’accès de 30 mètres, afin d’acheminer le matériel lourd dans la cavité. Des murs avaient ensuite été construits pour sécuriser le site.

«Jusqu'à son dernier souffle, mon père, qui avait un bon cœur, a dû espérer rentrer vivant, luttant contre la peur et la douleur, et cela me serre le cœur», confie un membre de la famille du chauffeur dans un communiqué adressé aux médias japonais.

Cet affaissement de chaussée au Japon n’est pas un cas isolé. Ils représentent quelque 100.000 incidents en 2022, souvent liés à la corrosion de conduites d'égouts vieillissantes en zone urbaine, selon le ministère du Territoire.