«Un très, très grand moment» : le parti britannique d'extrême droite Reform UK remporte un siège de député face au Parti travailliste

Le parti d’extrême droite Reform UK, dirigé par Nigel Farage, a remporté vendredi une élection législative partielle dans le nord-ouest de l'Angleterre, au détriment du parti travailliste du Premier ministre Keir Starmer.

Une victoire éminemment symbolique. La candidate du parti d'extrême droite Reform UK, Sarah Pochin, a remporté ce vendredi la victoire dans la circonscription de Runcorn et Helsby, située dans le nord-ouest de l'Angleterre, lors d'une élection législative partielle.

It may be a small margin but it’s a huge win. Congratulations @SarahForRuncorn. pic.twitter.com/t2zn66Dzsq

— Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) May 2, 2025