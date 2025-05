Australie : le gouvernement de centre gauche remporte les élections législatives

Ce samedi 3 mai, le Parti travailliste australien d’Anthony Albanese a remporté sa deuxième victoire consécutive aux élections législatives, face aux conservateurs menés par Peter Dutton.

Une victoire symbolique. «Aujourd’hui, le peuple australien a voté pour les valeurs australiennes», s'est félicité Anthony Albanese, à Sydney, après la seconde victoire du parti travailliste aux élections législatives. En effet, ce samedi 3 mai, les Australiens étaient appelés à choisir les 150 membres de la nouvelle chambre basse et ainsi renouveler la moitié du Sénat.

Et, en tête, avec 76 circonscriptions, soit le nombre nécessaire pour décrocher une majorité au sein de la chambre basse, c'est le parti de centre gauche mené par le Premier ministre Anthony Albanese qui a de nouveau remporté la confiance des électeurs.

Au pouvoir depuis 2022, celui qui est surnommé «Albo» dans son pays, conserve donc sa place au terme d'une campagne dominée par les sujets du coût de la vie, des droits de douane américains et des enjeux climatiques. Le Premier ministre a promis de développer les énergies renouvelables, de s'attaquer à la crise du logement et de financer davantage le système de santé du pays.

Un «effet trump» anti-conservateur

Selon les analystes, la défaite du Parti libéral serait due à un programme et une campagne trop similaire à celle de Donald Trump. Son chef, Peter Dutton avait qualifié le président américain, en janvier dernier, de «grand penseur» et souhaitait supprimer des milliers d’emplois de fonctionnaires. Il voulait aussi réduire l’immigration, s’attaquer à la délinquance et se débarrasser d’une interdiction du nucléaire civil dans le pays tout en se détournant des énergies renouvelables. Peter Dutton avait également déclaré ne pas vouloir se montrer aux côtés du drapeau aborigène s’il était élu.

«Nous n’avons pas fait assez bien lors de cette campagne, cela est évident ce soir, et j’en assume l’entière responsabilité», a déclaré le chef du Parti conservateur à la suite de la défaite de son camp.

Ce samedi 3 mai marque donc un double échec pour Peter Dutton qui perd également son siège parlementaire à la suite de sa défaite. Il s'agit du premier chef de l'opposition à perdre son siège, lors d'une élection fédérale. Un siège qu'il a perdu dans la circonscription de Dickson au profit de la travailliste Ali France.

Anthony Albanese a récemment suscité la sympathie des australiens en critiquant Donald Trump vis-à-vis de son offensive commerciale et douanière. «J’aime affronter les conservateurs. C’est ce que je fais de mieux», est d'ailleurs l'une de ses phrases phares.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer, également travailliste, a salué la victoire d'Anthony Albanese, louant les liens étroits qui unissent le Royaume-Uni et l’Australie.

Le Premier ministre australien a aussi été félicité par Marco Rubio, secrétaire d'État américain, qui l'appelle à approfondir les liens entre les deux pays, justifiant des «des intérêts communs» à défendre dans la région indo-pacifique et dans le monde.