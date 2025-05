«C'est l'un des plus grands investisseurs de notre époque» : Warren Buffett quittera la tête du groupe Berkshire Hathaway à la fin de l'année

Le légendaire investisseur Warren Buffett, âgé de 94 ans, a annoncé, ce samedi, qu'il passerait le relais, à la fin de l'année, à son successeur à la tête de Berkshire Hathaway. Sous sa direction, la valeur de l'entreprise a franchi la barre des 1.000 milliards de dollars.

Après plus de 50 ans de règne à la tête de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, 94 ans, a annoncé, ce samedi, qu’il quitterait la direction de son empire financier à la fin de l’année. L'investisseur américain, surnommé «l'oracle d'Omaha», a fait cette annonce lors de l'assemblée générale de son conglomérat, laissant derrière lui un héritage inestimable.

«Le moment est venu pour Greg (Abel, son successeur désigné) de devenir directeur général de l'entreprise à la fin de l'année», a déclaré Warren Buffett. Greg Abel, aujourd’hui vice-président de Berkshire Hathaway, prendra ainsi les rênes du groupe, après avoir été désigné en 2021 pour succéder à l'un des plus grands investisseurs de l'histoire.

Le départ d’un géant

Warren Buffett, dont la stratégie d’investissement à long terme a propulsé Berkshire Hathaway au sommet, a bâti un empire financier en privilégiant la stabilité de ses entreprises. Ce choix judicieux l’a mené à accumuler une fortune estimée à plusieurs milliards de dollars, plaçant le groupe Berkshire Hathaway parmi les plus grands conglomérats du monde.

Aujourd’hui, la valeur de l’entreprise dépasse les 1.000 milliards de dollars, un exploit rare pour un groupe américain en dehors du secteur technologique. «C'est l'un des plus grands investisseurs de notre époque», a déclaré Art Hogan, analyste financier chez B. Riley Wealth Management. «Ses résultats parlent d’eux-mêmes : il a surpassé l'indice S&P 500 sur une période de 1, 5, 10 et 20 ans.»

Ses investissements dans des entreprises emblématiques telles que Duracell, Geico, Coca-Cola, Bank of America, Chevron et American Express ont fait de lui un modèle d’investisseur pragmatique et visionnaire.

Un message clair sur le commerce mondial

En plus de son annonce de retraite, Warren Buffett a abordé un sujet qui lui est cher : le commerce mondial. Lors de l'assemblée générale, il a exprimé sa critique vis-à-vis des politiques commerciales de l'administration Trump, notamment les droits de douane.

«Le commerce ne doit pas être une arme», a-t-il déclaré, soulignant que l'introduction de droits de douane pourrait être «un acte de guerre». Selon lui, l’Amérique doit chercher à établir des relations commerciales positives avec le reste du monde pour assurer une prospérité mutuelle.

Ce discours, ponctué de critiques contre les restrictions commerciales imposées par Donald Trump, a rappelé l’importance de la coopération internationale pour garantir la stabilité économique mondiale.