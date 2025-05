Conclave : qui est Pietro Parolin, l'un des favoris à la succession du pape François ?

Parmi les candidats à la papauté, le cardinal Pietro Parolin est présenté comme l'un des favoris. Secrétaire d'Etat du pape François, il bénéficie d'une certaine notoriété à Rome comme sur la scène internationale.

Numéro deux du Vatican sous le pontificat du pape François, le cardinal italien Pietro Parolin est un candidat sérieux à sa succession. Polyglotte spécialiste de l'Asie, du Moyen-Orient et de l'Amérique du Sud, il oeuvre pour la diplomatie du Saint-Siège depuis douze ans.

Agé de 70 ans, Pietro Parolin est connu de nombreux chefs d'Etat, qu'il a reçus au Vatican ou rencontrés lors de ses nombreux voyages. Il maîtrise tous les codes de la Curie romaine, l'appareil administratif du Saint-Siège, et a été membre du «C9», le groupe de conseillers cardinaux entourant le pape François.

Le cardinal italien est également perçu comme un prétendant sérieux à la papauté car son profil semble concilier les différents courants de l'Eglise catholique. Il fait preuve d'ouverture sur certains sujets sociétaux, comme le pape François, mais aussi d'une certaine orthodoxie sur d'autres aspects, laquelle pourrait séduire une frange plus traditionnelle du collège.

«Le cardinal le plus connu de tous»

A titre d'exemple, il a déclaré que le célibat sacerdotal n'était «pas un dogme» et qualifié en 2023 de «grave et scientifiquement indéfendable» toute idée d'une corrélation entre orientation homosexuelle et violences sexuelles dans l'Eglise.

Toutefois, en parallèle, Pietro Parolin a aussi réaffirmé que le célibat est un «don de Dieu à l'Eglise», a critiqué le «théorie du genre» et a qualifié l'avortement et la gestation pour autrui de violations graves de la dignité humaine.

Il est décrit comme «le cardinal le plus connu de tous» par certaines sources ecclésiastiques. Reste à savoir si cette notoriété constitue un atout ou pourrait au contraire lui desservir. Jusqu'ici, «il n'a jamais eu de responsabilités pastorales» et «est resté dans un rôle très institutionnel» sans réellement afficher sa position, ce qui «peut être un point faible», selon ces mêmes sources.

Ce natif du nord de l'Italie, près de Venise, a été élevé dans une famille profondément catholique, avec une mère institutrice et un père quincailler. Entré au séminaire à l'âge de 14 ans, Pietro Parolin a suivi des études de philosophie et de théologie après l'obtention de son baccalauréat.

Un diplomate chevronné

Ordonné prêtre à l'âge de 25 ans, il a été envoyé à Rome pour étudier le droit canon puis est entré à l'Académie pontificale ecclésiastique, qui forme les hauts diplomates du Saint-Siège. Il a rejoint ce dernier en 1986 et y a fait toute sa carrière.

Ses missions l'ont emmené au Nigeria jusqu'en 1989, puis au Mexique (1989-1992) mais aussi au Rwanda ravagé par la guerre civile et enfin comme nonce apostolique (ambassadeur du Saint-Siège) au Venezuela, de 2009 à 2013.

Capable de s'exprimer aussi bien en français qu'en anglais ou en espagnol, Pietro Parolin avait été choisi comme «Premier ministre» par le pape François dès 2013, avant d'être créé cardinal en 2014.

En diplomate chevronné, il a participé à la médiation qui a conduit cette année-là au dégel entre les Etats-Unis de Barack Obama et le Cuba de Raul Castro. Le cardinal a également joué un rôle clé dans la signature en 2018 d'un accord historique entre le Saint-Siège et la Chine sur les nominations d'évêques, renouvelé depuis.