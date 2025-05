Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué que Kiev ne pourrait pas garantir "la sécurité" des dirigeants internationaux qui seront présents à Moscou le 9 mai lors des célébrations des 80 ans de la victoire contre l'Allemagne nazie.

"On ne sait pas ce que la Russie fera à cette date. Elle pourrait prendre différentes mesures, comme des incendies, des explosions, et ensuite nous accuser", a-t-il avancé, alors que les dirigeants d'une vingtaine de pays doivent se tenir aux côtés du président russe Vladimir Poutine le 9 mai, dont ses homologues chinois Xi Jinping et brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, ainsi que ceux d'alliés traditionnels de la Russie tels que le Kazakhstan, le Bélarus, l'Arménie, Cuba ou encore le Venezuela.